Haberciliğe her açıdan bakan podcast: Habercinin Gözünden

TRT Akademi’de “Podcast” başlığı altında bulunan “Habercinin Gözünden” serisi dinlemek isteyenler için yayında.

TRT’nin başarılı isimlerinden TRT Spikeri Selin Iğnak Özgür ve TRT Editörü Mehmet Başar habercilikteki deneyimlerini TRT Akademi’ye anlatıyor.

Gazetecilik nedir ve bu meslektekiler ne iş yapar sorularına cevap bulmak isteyenler için hazırlanan podcast serisi 11 bölümden oluşuyor.

İlk bölümde Özgür ve Başar, muhabirlik mesleğinin zor ve keyifli yanlarına değindiler.

Mesleğe başlamak isteyenler hangi zorlukları göze almalıdır veya bu mesleği yapmak beraberinde hangi artıları sunacaktır gibi konularda konuştular.

İkinci bölümde, şimdiye dek pek çok türden haberle meşgul olan tecrübeli isimler “Bir haberin nitelikleri ne olmalıdır?” sorusunun yanıtlarını verdi.

Muhabir bilgiye nasıl ulaşır ve bilgiyi nasıl aktarır?

Meslekte önemli tecrübeye sahip iki isim, podcast serisinde haberciliğin ve muhabirliğin tüm detaylarını dinleyenlere aktardı.

İlerleyen bölümlerde muhabirin bilgiye ulaşması, bilgiyi işlemesi ve izleyiciye aktarması süreçleri ele alındı.

Etkili bir haber yazmanın püf noktaları katılımcılarla paylaşıldı.

Haberde anonsun nasıl olması gerektiği üzerine bilgiler verildi.

Televizyon haberciliğinde kuşak nedir ve nasıl yazılır anlatıldı.

Habercilik türleri nelerdir ?

İçerikte yer verilen konular arasında, muhabirin sosyal medya kullanımı da vardı.

Gündemin belirlendiği haber toplantıları ve manşet belirleme gibi her ayrıntı bu sohbette düşünüldü.

Radyo, televizyon ve internet haberciliği arasındaki farkları merak eden katılımcılar, sorularının yanıtlarını bu içerikte bulabilir.

Ana haber bülteni nasıl hazırlanır veya muhabir bir röportaja nasıl hazırlanır, hangi soruları kime sorabilir gibi merak edilen tüm konuları podcast serisinde öğrenmek mümkün.

TRT’nin daha birçok başlıktan oluşan podcast serileri, yayınları ile yüz yüze, video ve sanal sınıf eğitimlerin yer aldığı tüm içeriklere www.trtakademi.com adresi üzerinden erişilebilir.

