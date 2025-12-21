Doğu'nun dondurucu soğuklarla mücadelesi başladı: Eksi 14 dereceye düştü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk hava nedeniyle ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu, binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu. Ev, iş yeri ve araçların camları buzla kaplandı.
Vatandaşlar, araçlarını battaniye örterek soğuktan korumaya çalıştı.
Sarıkamış Belediyesi itfaiye ekipleri, çarşı merkezindeki ana caddelerde bulunan binaların çatılarında oluşan buz sarkıtlarını temizledi.
Ardahan’da da soğuk hava etkili oluyor.
Gece sıfırın altında 13 dereceye düşen sıcaklık nedeniyle buzlanma oluştu.
Kentteki yüksek kesimler karla kaplandı.