Çok Bulutlu 4.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 21.12.2025 10:17

Doğu'nun dondurucu soğuklarla mücadelesi başladı: Eksi 14 dereceye düştü

Kars ve Ardahan’da etkili olan dondurucu soğuk nedeniyle hava sıcaklığı sıfırın altında 14 dereceye kadar düşerken, göl ve derelerin yüzeyi buzla kaplandı.

Doğu'nun dondurucu soğuklarla mücadelesi başladı: Eksi 14 dereceye düştü
[Fotograf: AA]

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk hava nedeniyle ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu, binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu. Ev, iş yeri ve araçların camları buzla kaplandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Vatandaşlar, araçlarını battaniye örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sarıkamış Belediyesi itfaiye ekipleri, çarşı merkezindeki ana caddelerde bulunan binaların çatılarında oluşan buz sarkıtlarını temizledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ardahan

Ardahan’da da soğuk hava etkili oluyor.

Gece sıfırın altında 13 dereceye düşen sıcaklık nedeniyle buzlanma oluştu.

Kentteki yüksek kesimler karla kaplandı.

ETİKETLER
Ardahan Kars
Sıradaki Haber
Turistik Doğu Ekspresi’nde kış sezonu yarın başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:59
Giresun'da tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü
10:45
156 yerel eylem grubuna 2,2 milyar lira hibe desteği
09:59
Türkiye "Kanlı Noel" katliamında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türkleri andı
10:15
Kasım indirimleri mercek altında: 12,9 milyon lira ceza
08:53
Turistik Doğu Ekspresi’nde kış sezonu yarın başlıyor
08:05
Tayvan'da 5,1 büyüklüğünde deprem
Gazze'de enkazlar arasında Filistinlilerin cenazeleri aranıyor
Gazze'de enkazlar arasında Filistinlilerin cenazeleri aranıyor
FOTO FOKUS
"Enerji bağımsızlığımız için aşamayacağımız dağ, çıkamayacağımız zirve yok"
"Enerji bağımsızlığımız için aşamayacağımız dağ, çıkamayacağımız zirve yok"
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ