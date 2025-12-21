Çok Bulutlu 4.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 21.12.2025 09:22

Kasım indirimleri mercek altında: 12,9 milyon lira ceza

Kasım indirim dönemine yönelik şikayetlerin ele alındığı Reklam Kurulu toplantısında 12 milyon 905 bin 818 TL idari para cezası uygulandı.

Kasım indirimleri mercek altında: 12,9 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı,  "Efsane kasım" indirim dönemine yönelik şikayetlerin, Reklam Kurulu toplantısında ele alındığını duyurdu.

Tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği ve kamuoyunda "Efsane Kasım", "Şahane Cuma" gibi adlarla anılan indirim dönemleri öncesinde, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve satıcı ile sağlayıcıların mevzuata uygun şekilde hareket etmesinin sağlanması amacıyla Bakanlıkça önleyici ve yön verici bir yaklaşım benimsendiğine işaret edilen açıklamada, "Bu kapsamda, Kasım ayı başlamadan önce Bakanlığımız tarafından yapılan basın duyurusuyla hem tüketicilerimiz indirimli satışlarda dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgilendirilmiş, hem de satıcı ve sağlayıcılara aldatıcı indirim uygulamalarından kaçınmaları yönünde açık uyarılarda bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi.

İndirim kampanyalarına yönelik denetimler devam ediyor

Kasım indirimlerine ilişkin Kurulun aralık gündemine alınan dosyaların önemli bir bölümünün de bu döneme yönelik incelemelerden oluştuğu belirtilen açıklamada, yoğun alışveriş dönemine dair denetim ve incelemelerin aralıksız sürdürüldüğü, kasım kampanyalarına ilişkin incelemesi devam eden diğer dosyaların da öncelikli gündem maddeleri arasında yer almaya devam ettiği vurgulandı.

İndirim dönemlerine ilişkin Bakanlığa ulaşan tüketici şikayetlerinin, titizlikle değerlendirildiği bu çerçevede 364 sayılı Reklam Kurulu toplantısının gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplam 108 dosya, görüşülerek karara bağlanmıştır. Bu dosyalardan 93'ü, mevzuata aykırı bulunmuş ve bu dosyalar hakkında toplam 12 milyon 905 bin 818 lira idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca, tüketicilerin yanıltılmasının önlenmesi amacıyla 57 dosya için durdurma, 16 dosya için erişim engeli kararı alınmıştır. Ticaret Bakanlığımız, tüketicilerimizin ekonomik çıkarlarının korunması, aldatıcı indirim uygulamalarının önlenmesi ve piyasalarda adil rekabet ortamının tesis edilmesi amacıyla indirim kampanyalarına yönelik denetimlerini kararlılıkla sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın emeğinin ve alın terinin zayi olmasına asla müsaade edilmeyecek, aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara karşı gerekli tüm idari yaptırımlar gecikmeksizin uygulanmaya devam edilecektir."

ETİKETLER
Reklam Kurulu Ticaret Bakanlığı
Sıradaki Haber
Bakan Bayraktar: Enerji bağımsızlığımız için aşamayacağımız dağ, çıkamayacağımız zirve yok
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:59
Giresun'da tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü
10:45
156 yerel eylem grubuna 2,2 milyar lira hibe desteği
10:38
Doğu'nun dondurucu soğuklarla mücadelesi başladı: Eksi 14 dereceye düştü
09:59
Türkiye "Kanlı Noel" katliamında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türkleri andı
08:53
Turistik Doğu Ekspresi’nde kış sezonu yarın başlıyor
08:05
Tayvan'da 5,1 büyüklüğünde deprem
Gazze'de enkazlar arasında Filistinlilerin cenazeleri aranıyor
Gazze'de enkazlar arasında Filistinlilerin cenazeleri aranıyor
FOTO FOKUS
"Enerji bağımsızlığımız için aşamayacağımız dağ, çıkamayacağımız zirve yok"
"Enerji bağımsızlığımız için aşamayacağımız dağ, çıkamayacağımız zirve yok"
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ