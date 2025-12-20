Bakan Bayraktar: Enerji bağımsızlığımız için aşamayacağımız dağ, çıkamayacağımız zirve yok

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Siirt'in Tartı Tepe bölgesinde, 2268 metre rakımda devam eden enerji arama ve üretim faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Paylaşımında, zorlu kış şartlarına ve yüksek rakıma rağmen çalışmaların hız kesmediğini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti;

Siirt Tartı Tepe bölgesinde, 2268 metre rakımda, karın ve kışın en çetin yaşandığı zirvelerde dahi 'Tam Bağımsız Türkiye' idealimiz için aralıksız çalışıyoruz. Coğrafya ne kadar zorlu, şartlar ne kadar çetin olursa olsun milletimizin refahı ve ülkemizin geleceği için vatanın her karışında var olmaya devam edeceğiz.

Haberde ayrıca, bölgedeki zorlu çalışma koşullarını yansıtan ve personelin fedakarca yürüttüğü faaliyetleri gösteren görsellere de yer verildi.