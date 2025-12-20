Duman 9.3ºC Ankara
Ekonomi
TRT Haber 20.12.2025 13:26

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda ticari araç geçişinde tarihi rekor

Ticaret Bakanlığı, 7 Aralık 2025 tarihinde Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan 3 bin 442 ticari aracın geçiş yaparak tüm zamanların günlük işlem rekorunun kırıldığını bildirdi.

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda ticari araç geçişinde tarihi rekor

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan en önemli gümrük kapılarından biri olan Kapıkule'de ticari araç trafiğinde tarihi bir seviyeye ulaşıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, gümrük ve lojistik altyapısını iyileştirme çalışmaları kapsamında Kapıkule Gümrük Kapısı'nda işlem kapasitesi zirveye taşındı. 7 Aralık 2025 tarihinde gümrük kapısını kullanarak ticari taşıma gerçekleştiren araç sayısı, 1753'ü giriş ve 1689'u çıkış olmak üzere toplamda 3 bin 442'ye ulaştı. Bu rakamın, Kapıkule'de bugüne kadar ulaşılan "en yüksek günlük işlem seviyesi" olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

"Dijitalleşme ve modernizasyon meyvelerini veriyor"

Açıklamada, söz konusu rekorun gümrük idarelerinde hayata geçirilen dijitalleşme ve modernizasyon odaklı uygulamaların bir sonucu olduğu vurgulandı. Lojistik süreçlerin daha hızlı, etkin ve güvenilir şekilde yürütüldüğünün altı çizilirken, şu ifadelere yer verildi;

Bu gelişme, ülkemizin dış ticaret akışının kesintisiz sürdürülmesi ve ihracatçılarımızın küresel pazardaki rekabet gücünün desteklenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Gümrük kapılarımızdaki artan işlem kapasitesi, ekonomi politikalarımızla uyumlu olarak dış ticaretimizi güçlendirme kararlılığımızın bir göstergesidir.

Altyapı yatırımları sürecek

Ticaret Bakanlığı, dış ticaretin tüm taşıma modlarında hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirilmesi için altyapı yatırımlarının, personel kapasitesinin ve operasyonel verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmaların süreceğini bildirdi.

Açıklamada ayrıca, dış ticaret erbabının ihtiyaçlarına cevap veren ve Türkiye'nin ekonomik hedeflerine katkı sağlayan uygulamaların hayata geçirilmeye devam edileceği kaydedildi.

