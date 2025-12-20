Az Bulutlu 7.4ºC Ankara
Gündem
AA 20.12.2025 16:03

DEM Parti'den AK Parti Grubu'na ziyaret

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti heyeti, AK Parti TBMM Grup Başkanlığını ziyaret etti.

DEM Parti'den AK Parti Grubu'na ziyaret
[Fotograf: AA]

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

AK Parti Grup Başkanı Güler, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, DEM Parti heyeti ile siyasi partilere yönelik ziyaretleri kapsamında bir araya geldiklerini belirterek, ziyaret dolayısıyla teşekkür etti.

AK Parti 'Terörsüz Türkiye' raporunu TBMM'ye sundu
AK Parti 'Terörsüz Türkiye' raporunu TBMM'ye sundu

5 Ağustos'ta toplantılarına başlayan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna siyasi partilerin raporlarını sunduğunu hatırlatan Güler, "Bu kapsamda da detaylı değerlendirmeler yaptık, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk." dedi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Buldan da kendilerini ağırlayan AK Parti heyetine teşekkür etti.

Terörsüz Türkiye
OKUMA LİSTESİ