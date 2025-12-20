DEM Parti'den AK Parti Grubu'na ziyaret

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

AK Parti Grup Başkanı Güler, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, DEM Parti heyeti ile siyasi partilere yönelik ziyaretleri kapsamında bir araya geldiklerini belirterek, ziyaret dolayısıyla teşekkür etti.

5 Ağustos'ta toplantılarına başlayan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna siyasi partilerin raporlarını sunduğunu hatırlatan Güler, "Bu kapsamda da detaylı değerlendirmeler yaptık, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk." dedi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Buldan da kendilerini ağırlayan AK Parti heyetine teşekkür etti.