Türkiye, ABD, Katar ve Mısır arasında Gazze toplantısı

Sözcü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 19 Aralık 2025 tarihinde Miami'de düzenlenen ve Gazze'deki güncel gelişmelerin ele alındığı dörtlü toplantıya ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temsil ettiği görüşmelerde, Gazze barış planının birinci aşamasının sonuçlarının değerlendirildiğini belirten Keçeli, "Birinci aşamada sağlanan ateşkesin, yaşanan bazı ihlallere rağmen devam ettiği belirtilmiş; rehinelerin serbest bırakılması sürecinin tamamlandığı ve çatışmaların büyük ölçüde durdurulduğu kaydedilmiştir." ifadelerini kullandı.

İkinci aşamada "Barış Kurulu" ve "Uluslararası İstikrar Gücü" gündemde

Toplantının ana gündem maddelerinden birini oluşturan ikinci aşama süreci hakkında bilgi veren Keçeli, Gazze'nin yönetiminin Gazzelilere bırakılmasını temin edecek düzenlemelerin ele alındığını vurguladı. Keçeli, barış anlaşmasında öngörülen "Barış Kurulu" ile "Uluslararası İstikrar Gücü"ne ilişkin atılacak somut adımların da masaya yatırıldığını aktardı.

Rusya-Ukrayna savaşına yönelik diplomatik temaslar

Öncü Keçeli ayrıca, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Miami'deki temasları çerçevesinde Gazze gündeminin yanı sıra bölgesel ve küresel barış için de diplomasi yürüttüğünü kaydetti.

Fidan'ın, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın durdurulmasına yönelik yürütülen temaslar kapsamında Miami’de bulunan diğer yetkililerle de bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.