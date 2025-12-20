Sadettin Saran hakkında adli kontrol kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde sabah saatlerinde adliyeye giden Saran’ın, savcılıkta ifade verme işlemleri tamamlandı.
İfadesinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeden çıkarılan Saran, uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığının tespiti amacıyla kan ve saç örneği verilmesi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.
Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından yeniden adliyeye götürülen Saran, adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Hakimlik, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol kararıyla Saran'ın serbest bırakılmasına karar verdi.