Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buluyor

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, her yıl bilim ve kültür, resim, müzik, Anadolu arkeolojisi ve fotoğraf dallarında başarılı sanatçı ve bilim insanlarına veriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yıl ödül kazananları 29 Ekim Özel Programı'nda açıklamıştı.

"Bilim ve Kültür" dalında Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün, "Resim" dalında Yalçın Gökçebağ,"Müzik" dalında besteci Yalçın Tura, "Anadolu Arkeolojisi" dalında arkeolog ve akademisyen Prof. Dr. Fahri Işık ödül alacak. "Fotoğraf" dalında ise Gazze'de görev yapan AA foto muhabiri Ali Jadallah'a ödül verilecek.

Saat 18.00'da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törende Cumhurbaşkanının kültür ve sanat politikalarına ilişkin mesaj vermesi bekleniyor.