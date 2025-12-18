Puslu -2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 18.12.2025 07:54

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesaisini Ankara'da sürdürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri törenine katılacak, sanatçı, gazeteci ve bilim insanlarına ödüllerini verecek.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buluyor

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, her yıl bilim ve kültür, resim, müzik, Anadolu arkeolojisi ve fotoğraf dallarında başarılı sanatçı ve bilim insanlarına veriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yıl ödül kazananları 29 Ekim Özel Programı'nda açıklamıştı.

"Bilim ve Kültür" dalında Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün, "Resim" dalında Yalçın Gökçebağ,"Müzik" dalında besteci Yalçın Tura, "Anadolu Arkeolojisi" dalında arkeolog ve akademisyen Prof. Dr. Fahri Işık ödül alacak. "Fotoğraf" dalında ise Gazze'de görev yapan AA foto muhabiri Ali Jadallah'a ödül verilecek.

Saat 18.00'da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törende Cumhurbaşkanının kültür ve sanat politikalarına ilişkin mesaj vermesi bekleniyor.  

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Ankara
Sıradaki Haber
Bakan Işıkhan: Asgari ücretli çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:47
17 ilde sahte alkol imalathaneleri deşifre edildi
08:47
Maduro, Trump'ın petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatına yanıt verdi
08:54
Ünlü isimlere "uyuşturucu"dan gözaltı
07:52
ChatGPT'nin yeni görüntü düzenleme özelliği tanıtıldı: 4 kat daha hızlı ve hassas
07:46
Evinde bu eşyaları kullananlar dikkat: Trilyonlarca zararlı partikül yayıyor
07:52
50 yıl boyunca binlerce çocuğa dini eğitim veren rahip cinsel istismardan tutuklandı
Gazze’de yerinden edilenler için sıcak yemek dağıtımı sürüyor
Gazze’de yerinden edilenler için sıcak yemek dağıtımı sürüyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da otomobil kaldırımda yürüyenlere çarptı
İstanbul'da otomobil kaldırımda yürüyenlere çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ