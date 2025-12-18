Puslu -2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Techtimes 18.12.2025 07:51

ChatGPT'nin yeni görüntü düzenleme özelliği tanıtıldı: 4 kat daha hızlı ve hassas

OpenAI, Google'ın görüntü işleme teknolojilerine yanıt olarak ChatGPT'nin yeni görüntü düzenleme ve oluşturma özelliklerini duyurdu. GPT-5.2 modeliyle güçlendirilen bu yeni dönemde, görüntü işleme süreçleri artık çok daha hızlı, akıllı ve hassas bir boyuta taşındı.

ChatGPT'nin yeni görüntü düzenleme özelliği tanıtıldı: 4 kat daha hızlı ve hassas

Yeni ChatGPT Images (ChatGPT Görüntüleri) özelliği, kullanıcının görselin ana yapısını bozmadan sadece istediği bölgelerde küçük ama "hassas" değişiklikler yapmasına olanak tanıyor. Bu sayede, görselin geri kalan kısmındaki öğeler korunurken, yapılan müdahaleler orijinal kompozisyonla tam uyumlu hale getiriliyor.

"Elinizdeki yaratıcı stüdyo"

OpenAI, bu güncellemeyle ChatGPT'nin artık kullanıcının niyetini çok daha iyi kavradığını belirtiyor. Eskiden tek bir küçük değişiklik için onlarca komut yazmak gerekebilirken, yeni sistemde nesne ekleme, çıkarma, karıştırma ve döndürme gibi işlemler çok daha seri bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Şirket, bu özelliği "avuç içindeki yaratıcı stüdyo" olarak tanımlıyor. Görseldeki kompozisyon bozulmadan yapılan bu ince ayarlar, tasarımcıların ve içerik üreticilerinin zaman kaybetmeden en doğru sonuca ulaşmasını sağlıyor.

Hazır stiller ve geliştirilmiş detaylar

Yeni platform, kullanıcıların sadece metinlere güvenmek yerine görsel referanslarla ilerlemesini sağlayan hazır stiller ve düşünce konseptleriyle birlikte geliyor. Güncelleme ile özellikle metin oluşturma ve yüz detayları gibi hassas konularda ciddi iyileştirmeler yapıldığı vurgulanıyor.

"Süper hızlı sinirsel görüntü oluşturma modeli" sayesinde yüksek çözünürlüklü görseller, gözle görülür bir hız artışıyla üretiliyor. Hem profesyonel tasarımcılar hem de deneysel amaçlı kullanıcılar için sunulan bu gelişmiş yetenekler, yapay zeka destekli yaratıcılık araçlarında yeni bir standart belirlemeyi hedefliyor.

ETİKETLER
ChatGPT Google Yapay Zeka OpenAI
Sıradaki Haber
Evinde bu eşyaları kullananlar dikkat: Trilyonlarca zararlı partikül yayıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:47
17 ilde sahte alkol imalathaneleri deşifre edildi
08:47
Maduro, Trump'ın petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatına yanıt verdi
08:54
Ünlü isimlere "uyuşturucu"dan gözaltı
08:03
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buluyor
07:46
Evinde bu eşyaları kullananlar dikkat: Trilyonlarca zararlı partikül yayıyor
07:52
50 yıl boyunca binlerce çocuğa dini eğitim veren rahip cinsel istismardan tutuklandı
Gazze’de yerinden edilenler için sıcak yemek dağıtımı sürüyor
Gazze’de yerinden edilenler için sıcak yemek dağıtımı sürüyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da otomobil kaldırımda yürüyenlere çarptı
İstanbul'da otomobil kaldırımda yürüyenlere çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ