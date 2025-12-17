Duman 4.8ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 17.12.2025 10:19

TBMM'de bütçe maratonu devam ediyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe mesaisi aralıksız devam ediyor. Meclis Genel Kurulu'nda 7 bakanlığın bütçesi görüşülecek.

TBMM'de bütçe maratonu devam ediyor
[Fotograf: AA]

Genel Kurul'da, 8 Aralıkta başlayan bütçe görüşmeleri, belirlenen takvime göre 14 gün sürecek. Genel Kurul, günlük programını tamamlayıncaya kadar çalışacak.

Bütçe maratonu, TBMM Genel Kurulunda, pazar günü bütçenin tümü üzerinde yapılacak konuşmalarla ve oylamayla tamamlanacak.

Görüşmeler dolayısıyla Meclise ziyaretçi alınmıyor, siyasi partilerin grup toplantıları da yapılmıyor.

Genel Kurulda bugün, Cumhurbaşkanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yanı sıra Mesleki Yeterlilik Kurumu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, İletişim Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının bütçeleri de ele alınacak.

2026 yılı bütçesinin Genel Kurul'daki kalan günler için görüşme takvimi şöyle:

Yarın, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk 8 maddesi oylanacak, 19 Aralık Cuma günü ise 7 maddesi görüşülerek oylamaya sunulacak.

20 Aralık Cumartesi günü, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin oylanmamış maddeleri oylanacak.

Bütçe maratonu, TBMM Genel Kurulunda, 21 Aralık Pazar günü bütçenin tümü üzerinde yapılacak konuşmalarla ve oylamayla tamamlanacak.

