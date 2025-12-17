FETÖ'nün kamu yapılanmalarına operasyon

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik 39 ilde gerçekleştirilen ve son 2 haftadır devam eden operasyonlarda 160 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Yakalanan şüphelilerin, örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları ve ankesörlü telefonlarla örgüt mensuplarıyla iletişim kurduklarının tespit edildiği kaydedildi.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında, şüphelilerin FETÖ'nün dışişleri bakanlığı askeri, eğitim, finans ve güncel yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüttüklerini ifade etti. Operasyonlarda ayrıca, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan şahısların da yakalandığı bildirildi.

90 şüpheli tutuklandı

Bakan Yerlikaya, operasyonlar neticesinde gözaltına alınan şüphelilerden 90'ının tutuklandığını, 52'si hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Operasyonların Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bartın, Batman, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Sinop, Şırnak, Tekirdağ ve Tokat'ta gerçekleştirildiği kaydedildi.

Operasyonları gerçekleştiren emniyet güçlerini tebrik eden Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor."

Ankara merkezli 8 ilde FETÖ soruşturması: 19 gözaltı

Ankara merkezli 8 ilde, FETÖ'nün "kamu gizli yapılanması"na yönelik soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün kamu mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren bazı şüphelilerin kullandığı operasyonel hatlara yönelik çalışma yapıldı.

Soruşturma kapsamında, operasyonel hat aracılığıyla oluşturulan haberleşme ağında irtibatlarının bulunduğu, örgütsel iletişim yöntemi olan ankesör ve kontörlü hatlar üzerinden ardışık olarak örgüt mensuplarıyla iletişim kurdukları ve bir kısmı hakkında örgütsel eylemlere ilişkin beyanların bulunduğu 19 şüpheli tespit edildi.

Örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına dair haklarında deliller elde edilen çeşitli kamu kurumlarında görevli, 13'ü ihraç, 6'sı halen görevde bulunan 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyonlar başlatıldı.