Duman 4.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 17.12.2025 10:58

Türkiye ile Somali balıkçılık alanında iş birliği yapacak

OYAK ile Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanlığı arasında balıkçılık sektörüne ilişkin "Stratejik İşbirliği ve Hizmet Anlaşması" imzalandı.

Türkiye ile Somali balıkçılık alanında iş birliği yapacak

OYAK Genel Müdürlüğünde düzenlenen anlaşmanın imza törenine, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur, Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanı Ahmed Hassan Aden, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı ve OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş katıldı.

Somali'deki balıkçılık faaliyetlerinin tek merkezden, sürdürülebilir ve kayıtlı bir yapı içinde yürütülmesini amaçlayan anlaşma, Aden ve Yalçıntaş tarafından imza altına alındı.

Anlaşma kapsamında kurulan SOMTURK Şirketi, Somali'nin münhasır ekonomik bölgesindeki balıkçılık faaliyetlerine ilişkin tüm lisanslama süreçlerinin yürütülmesinden sorumlu olacak. Somali karasularında balık avlama izinleri yalnızca SOMTURK tarafından verilecek.

Somali'nin sahip olduğu zengin deniz kaynaklarının sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesine olanak sağlayacak anlaşma, Türk balıkçılık sektörüne de dünyanın en zengin balık rezervlerinden biri olan Somali sularına erişim imkanı sunacak.

İki ülke arasında ekonomik, ticari ve teknik işbirliğinin güçlendirilmesinin yanı sıra OYAK'ın sürdürülebilir nema hedeflerini destekleyen bir gelir modelinin oluşturulmasının öngörüldüğü anlaşmayla, balık işleme ve destekleyici faaliyetlerin geliştirilmesi yoluyla istihdamın artırılması, yerel ekonominin güçlendirilmesi ve elde edilen katma değerin Somali halkının refahına yansıtılması da hedefleniyor.

ETİKETLER
Somali Balıkçılık
Sıradaki Haber
Ertuğrul Gazi FSRU'dan gaz iletim sistemine büyük katkı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:45
Trump'ın imzaladığı başkanlık kararnameleri ilk dönemindeki toplam sayıyı geride bıraktı
11:45
Asgari ücret mesaisinde ikinci tur yarın
11:44
Bu yıl 15 millet bahçesi daha yeşil alan ve afet toplanma işleviyle şehirlerle buluştu
11:20
Türk mobilyası 4,2 milyar dolarlık ihracata ulaştı
11:14
SGK geri ödeme listesi genişledi: 72 yeni ilaç
11:18
Mutasyona uğramış grip Türkiye için tehlike oluşturur mu?
Kısmen donan Çıldır Gölü'nde atlı kızak heyecanı başladı
Kısmen donan Çıldır Gölü'nde atlı kızak heyecanı başladı
FOTO FOKUS
9 yaşındaki matematik dahisinden 3 altın madalya
9 yaşındaki matematik dahisinden 3 altın madalya
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ