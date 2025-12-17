Mısır menşeli bazı ürünlerin ithalatında damping soruşturması

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Mısır menşeli "müstahzar kurutucu maddeler (sikatifler)" ithalatına yönelik damping soruşturması açılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, yerli üretici Ege Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yapılan, Akpa Organik Peroksit Kimya Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi tarafından desteklenen başvuru üzerine, bu ürünün ithalatının yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarara yol açıp açmadığı incelendi.

İnceleme sonucunda, soruşturma için yeterli bilgi, belge ve delilin bulunduğu anlaşıldı. Bu çerçevede İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından Mısır menşeli söz konusu ürünün ithalatına yönelik damping soruşturması açılmasına karar verildi.

"Akrilik elyaf" ithalatında dampinge karşı kesin önlem uygulanacak

Bakanlığın bir diğer tebliğiyle de Çin menşeli "akrilik veya modakrilik olanlar" tanımlı "akrilik elyaf" ithalatında dampinge karşı kesin önlem uygulanması kararlaştırıldı.

Yürütülen soruşturma sonucunda, bu ürünün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara yol açtığı tespit edildi.

Söz konusu eşyanın ithalatında dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verildi.

Bu ürünün ithalatında firmalara göre değişmekle birlikte CIF bedelinin yüzde 6,72'si ve yüzde 14,24'ü oranlarında dampinge karşı kesin önlem uygulanacak.