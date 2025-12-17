Duman 4.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 17.12.2025 10:07

Lisanslı depoculuk faaliyetlerinde uygulanacak cezalar güncellendi

Lisanslı depoculuk faaliyetlerinde gelecek yıl uygulanacak idari para cezaları 88 bin 997 lira ile 1 milyon 806 bin 177 lira arasında olacak.

Lisanslı depoculuk faaliyetlerinde uygulanacak cezalar güncellendi

Ticaret Bakanlığının "Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu'nun 34. Maddesine Göre 2026 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu'nun ilgili maddesinde düzenlenen idari para cezaları tespit edildi.

Buna göre, idari para cezaları 2025 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 25,49 oranında artırılarak yeniden belirlendi.

Bu kapsamda gelecek yıl uygulanacak idari para cezaları 88 bin 997 lira ile 1 milyon 806 bin 177 lira arasında olacak.

Tebliğ, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

ETİKETLER
Ticaret Bakanlığı Tarım Üretimi
Sıradaki Haber
Hal uyuşmazlıklarında parasal sınır 1 milyon 113 bin 108 lira olarak belirlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:45
Trump'ın imzaladığı başkanlık kararnameleri ilk dönemindeki toplam sayıyı geride bıraktı
11:45
Asgari ücret mesaisinde ikinci tur yarın
11:44
Bu yıl 15 millet bahçesi daha yeşil alan ve afet toplanma işleviyle şehirlerle buluştu
11:20
Türk mobilyası 4,2 milyar dolarlık ihracata ulaştı
11:14
SGK geri ödeme listesi genişledi: 72 yeni ilaç
11:18
Mutasyona uğramış grip Türkiye için tehlike oluşturur mu?
Kısmen donan Çıldır Gölü'nde atlı kızak heyecanı başladı
Kısmen donan Çıldır Gölü'nde atlı kızak heyecanı başladı
FOTO FOKUS
9 yaşındaki matematik dahisinden 3 altın madalya
9 yaşındaki matematik dahisinden 3 altın madalya
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ