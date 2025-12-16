Açık 3.4ºC Ankara
Dünya
AA 16.12.2025 22:51

Suriye'de eski bir güvenlik merkezinde toplu mezar bulundu

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib vilayetine bağlı Maaret Numan kentinde eski bir güvenlik merkezinde toplu mezar bulundu.

Suriye'de eski bir güvenlik merkezinde toplu mezar bulundu
[Fotoğraf: SANA]

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İdlib'e bağlı Maaret Numan kentindeki eski "Devlet Güvenliği Merkezi"nde toplu mezar ortaya çıkarıldı.

Haberle birlikte yayımlanan bazı fotoğraf karelerinde, metruk bir bina ile içerisinde mezarların bulunduğu belirtilen çukurların yer aldığı görüldü.

Suriye makamları, yaklaşık 2 hafta önce de Halep kırsalında bir toplu mezar bulunduğunu açıklamıştı.

Beşşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin birçok bölgesinde toplu mezarlar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Suriye
İsrail basınına göre, orduda toplu istifa olasılığı gündemde
