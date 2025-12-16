İstanbul'da kent genelinde asayiş uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Fatih ve Beyoğlu'nun da aralarında bulunduğu birçok ilçede gerçekleştirilen denetime, ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra Özel Harekat, Trafik ve Asayiş şube müdürlüklerine bağlı ekipler de katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Taksim Meydanı'nda ve Fatih Millet Caddesi'nde gerçekleştirilen uygulama noktalarında sürücülerin belgeleri incelendi, şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı.

Denetime, polis helikopteri de destek verdi.