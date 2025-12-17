Küresel piyasalar karışık seyrediyor

ABD'de dün açıklanan kasım ayına ait tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üzerinde artmasına karşın, ağustos ve eylül ayı verilerinin aşağı yönlü revize edilmesi iş gücü piyasasına ilişkin endişelerin yeniden öne çıkmasına neden oldu.

Analistler, açıklanan son istihdam verisinin iş gücü piyasasında sınırlı bir soğuma sinyali verdiğini ancak bu görünümün belirgin bir zayıflamaya işaret etmediğini kaydetti.

Öte yandan, ABD'de hükümetin kapalı olduğu süreçte ölçümlerin sağlıklı yapılamaması nedeniyle aksayan kritik verilerin yeniden açıklanmaya başlanmasına karşın yatırımcılar söz konusu verileri temkinli bir bakış açısıyla ele alıyor.

Verilere sağlıklı erişimin kısıtlandığı dönemde Fed'e ilişkin beklenti oluşumu zorlaşırken, banka yetkililerinin birbirinden farklılaşan sözle yönlendirmeleri de gelecek dönemde para politikasında atılacak adımlara ilişkin netlik sağlamıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD'de iş gücü piyasasının soğuma sinyalleri vermesine karşın Fed'in ocak ayındaki toplantısına ilişkin beklentilerde kayda değer bir değişim gözlenmedi. Fiyatlamalar, bankanın ocak toplantısında politika faizini yüzde 75 ihtimalle sabit bırakacağına işaret ediyor.

Analistler, ABD'de yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinde yatırımcıların Fed'in para politikasının geleceğine ilişkin daha fazla ipucu arayacağını söyledi.

Makroekonomik verilerin yanı sıra Fed yetkililerin açıklamaları da yakından takip ediliyor. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, para politikasının gevşek bir alana yaklaştırılmasının yüksek seyreden enflasyonu daha da kötüleştirme riski taşıdığını söyledi.

Bunun yanında ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresi gelecek yıl mayısta dolacak Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine kimi seçeceğine ilişkin gelişmeler de gündemdeki yerini koruyor. ABD basınında yer alan haberlerde, Trump'ın bu görev için Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller ile de görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

Tahvil getirileri yükseldi, gümüş rekor kırdı

ABD'de iş gücü piyasasından gelen soğuma sinyallerinin Fed’in para politikasında gevşeme alanı yaratabileceği beklentisini güçlendirmesiyle tahvil getirileri gerilerken, bu beklentilerin sınırlı kalması yeni işlem gününde ABD tahvil faizlerinde yukarı yönlü hareketi beraberinde getirdi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yaklaşık 5 baz puan düşerek yüzde 4,14'e inmesini takiben, şu sıralarda yüzde 4,16'da bulunuyor. Dünya genelindeki jeopolitik gerilimler ve Fed'e ilişkin değişken tahminlerden yön bulan altının ons fiyatı dün yatay seyretti. Ons altın yeni işlem gününde ise yüzde 0,5 artışla 4 bin 324 dolardan alıcı buluyor.

Altına alternatif yatırım aracı olarak öne çıkan gümüş ise rekor kırmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde 66,53 dolarla rekor seviyeyi gören gümüşün ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 4 yükselişle 66,28 dolardan alıcı buluyor.

Dün, doların diğer ana para birimlerine karşı bir miktar zayıflamasıyla 98,1 seviyesine gerileyen dolar endeksi, artan jeopolitik tansiyon ve Fed'e ilişkin faiz indirimi beklentilerinin güç kaybetmesiyle yeni güne yüzde 0,2 artışla 98,3'te başladı.

Talepteki düşüşün etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı dün 58,6 dolarla Nisan 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Brent petrolün varili ABD Başkanı Trump'ın yaptırıma tabi tüm Venezuela kaynaklı petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatı vermesiyle oluşan arz endişeleriyle yeni günde yüzde 1,4 artışla 59,5 dolarda işlem görüyor.

Bu gelişmelerle S&P 500 endeksi yüzde 0,24 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,62 gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,23 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne negatif başladı.

Avrupa borsaları negatif seyretti

Avrupa borsalarında Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tansiyonun yükselmesiyle satıcılı bir seyir öne çıktı. Dün, Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv bölgesinde Novoplatonovka yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk de, Rusya ile savaşan Ukrayna'daki sivillerin durumunun daha da dayanılmaz hale geldiğini, bu yıl sivil kayıplarının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 daha fazla olduğunu bildirdi.

Makroekonomik veri tarafında ise Avro Bölgesi ve İngiltere'de bugün açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor. Analistler, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yarın alacağı para politikaları kararları öncesinde söz konusu verinin önem arz ettiğini belirterek, bankanın yarınki toplantıda faizleri sabit tutmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Bu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,68, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi 0,29, Almanya'da DAX 40 endeksi de yüzde 0,63 düştü. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne negatif başladı.

Asya borsaları Japonya hariç alıcılı seyrediyor

Fed'e yönelik tahminler ile cuma günü Japonya Merkez Bankasının (BoJ) sıkılaşma adımı atabileceğine dair öngörüler bölge piyasalarının yönü üzerinde etkili oluyor.

Yatırımcılar, BoJ yetkililerinin enflasyondaki son hızlanmalar karşısında faiz oranlarını yükseltmeyi değerlendireceklerini belirtmelerinin ardından temkinli davranıyor.

BoJ'un faiz artırım beklentileri yenin süregelen zayıflığı ve Japonya ekonomisi üzerinde büyük bir yük oluşturan ve giderek kalıcı hale gelen enflasyondan kaynaklanıyor.

Japonya'da cuma günü açıklanacak enflasyon verisinin de BoJ'un gelecek yılki politikasına dair ipucu vermesi bekleniyor. Analistler, ABD ekonomisine ilişkin belirsizliklerin de Asya borsalarındaki yükselişleri sınırladığını kaydetti.

Bölgede açıklanan verilere göre Japonya'da, kasımda dış ticaret dengesi 322,3 milyar yen (yaklaşık 2,06 milyar doalr) fazla verdi. Ülkede, ekim ayı çekirdek makine siparişleri de aylık bazda beklentilerin aksine yüzde 7 yükselirken, yıllık olarak yüzde 12,5 ile tahminleri aşan artış kaydetti.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 düşerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 yükseldi.

Borsa günü düşüşle tamamladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 değer kaybederek 11.348,83 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,3 değer kaybetti.

Dolar/TL, dün yatay seyirle 42,6960'tan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üstünde 42,7060'tan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verilerinin, yurt dışında ise İngiltere ve Avro Bölgesi'nde enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.150 puanın destek, 11.450 ve 11.550 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.