SpaceX halka arz planları Elon Musk'ın servetini 600 milyar doların üzerine taşıdı

SpaceX'in yaklaşık yüzde 42'sine sahip olan 54 yaşındaki Musk'ın, önümüzdeki yıl gerçekleşmesi beklenen halka arzın başarıyla tamamlanması durumunda servetinin 168 milyar dolar daha artarak 677 milyar dolara ulaşabileceği öngörülüyor.

Tesla hisseleri ve robotaksi gelişmeleri

Musk'ın servetindeki artışta elektrikli araç üreticisi Tesla'daki hisseleri de önemli rol oynadı. Tesla'nın yaklaşık yüzde 12'sine sahip olan Musk'ın bu payının değeri 197 milyar dolar civarında seyrediyor. Satışlardaki yavaşlamaya rağmen Tesla hisseleri bu yıl yüzde 13 oranında değer kazandı.

Özellikle Musk'ın, ön yolcu koltuğunda güvenlik denetçisi bulunmayan robotaksilerin test edildiğini duyurmasının ardından şirket hisseleri pazartesi günü yüzde 4 yükseliş kaydetti. Ayrıca Tesla hissedarları, geçtiğimiz aylarda Musk için tarihin en büyük kurumsal tazminat paketi olan 1 trilyon dolarlık ödeme planını onaylamıştı.

Yapay zeka girişimi xAI değer kazanıyor

Musk'ın mart ayında kurduğu ve sosyal medya platformu X ile birleştirdiği yapay zeka girişimi xAI, 230 milyar dolar değerleme üzerinden 15 milyar dolar yatırım toplamak için ileri düzey görüşmeler yürütüyor. Şirketin başlangıçtaki değeri 113 milyar dolar olarak belirlenmişti.

Dünyanın ilk trilyoneri olma yolunda

Hali hazırda 336 milyar dolar değer biçilen SpaceX, Musk'ın en değerli varlığı olmaya devam ediyor. Analistler, beklenen halka arzın şirketin değerini neredeyse iki katına çıkarabileceğini ve bu durumun Musk'ı dünyanın ilk trilyoneri olma yoluna sokacağını belirtiyor.

Forbes'un gerçek zamanlı milyarderler listesinde Musk, en yakın rakiplerine büyük fark atmış durumda.

Google'ın kurucu ortağı Larry Page 253,3 milyar dolarla ikinci sırada, Oracle'ın kurucusu Larry Ellison ise 235,3 milyar dolarla üçüncü sırada yer alıyor.