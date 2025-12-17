ABD- Venezuela gerilimi tırmanıyor: Petrol tankerlerine blokaj talimatı

ABD ile Venezuela arasındaki gerilim yeni bir aşamaya geçti.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptırıma tabi tüm Venezuela kaynaklı petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatını verdiğini açıkladı.

Trump, ABD donanmasının Venezuela’yı “tam anlamıyla kuşattığını” savunurken, operasyonların süreceği mesajını verdi.

Gelişmeler Birleşmiş Milletler’in de gündemine girdi.

"Venezuela ABD'den çaldı"

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Venezuela yönetimini sert sözlerle hedef aldı. Venezuela’yı “yabancı terör örgütü” olarak tanımladıklarını belirten Trump, Güney Amerika’ya “tarihin en büyük donanmasının” gönderildiğini söyledi.

Kuşatmanın, Venezuela’nın ABD’den “çalındığını” iddia ettiği petrol, toprak ve diğer varlıklar iade edilene kadar süreceğini savunan Trump, bu kapsamda Venezuela’ya giren ve çıkan yaptırıma tabi tüm petrol tankerlerinin engelleneceğini duyurdu.

Trump, “Bu donanma giderek büyüyecek ve daha önce hiç görmedikleri bir şok yaşayacaklar” ifadelerini kullandı.

"Trump'ın açıklamaları pervasız"

Venezuela yönetimi ise açıklamaya sert tepki gösterdi.

Caracas’tan yapılan açıklamada, Trump’ın sözlerinin uluslararası hukuku, serbest ticareti ve seyrüsefer özgürlüğünü ihlal eden “ciddi ve pervasız” bir tehdit olduğu belirtildi.

ABD’nin bu adımının Venezuela’nın doğal kaynaklarını ele geçirmeye yönelik “sömürgeci” bir girişim olduğu savunuldu.

Venezuela hükümeti, konuyu Birleşmiş Milletler nezdinde resmi şikâyet konusu yapacaklarını açıkladı.

"Geri adım atmayacağız"

Devlet Başkanı Nicolas Maduro da Washington’u, Venezuela’nın petrolünü ve doğal zenginliklerini ele geçirmeye çalışmakla suçladı. Maduro yönetimi, ülkenin egemenliğinden geri adım atılmayacağını vurguladı.

Gerilim Washington’da da Kongre gündemine taşındı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth, Venezuela’ya yönelik operasyonlarla ilgili senatörlere kapalı oturumda bilgi verdi. Hegseth, Venezuela açıklarında düzenlenen ve tartışmalara yol açan bir saldırıya ait görüntülerin kamuoyuyla paylaşılmayacağını, yalnızca Kongre’deki ilgili komitelerin izleyebileceğini açıkladı. Rubio ise Venezuela’ya yönelik operasyonların durmayacağını belirtti.

BM'den Venezuela eleştirisi

Öte yandan, Venezuela’daki durum Birleşmiş Milletler’in de radarında.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, ülkede sivil alana yönelik baskının arttığını, keyfi gözaltıların sürdüğünü ve insani krizin derinleştiğini söyledi. Türk, Venezuela halkının yaşadığı acıların sona ermesi çağrısında bulundu.

ABD–Venezuela hattındaki karşılıklı sert açıklamalar ve alınan yeni kararlar, bölgede tansiyonun daha da yükselebileceğine işaret ediyor.