Çok Bulutlu 15.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.03.2026 16:35

İran: Petrol rafinerilerimize saldırılara misilleme olarak bölgedeki petrol tesislerini vuracağız

İran, petrol rafinerilerinin ABD-İsrail tarafından hedef alınmasının ardından Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da ABD ile bağlantılı petrol tesislerini vuracağını bildirerek, petrol tesisleri ve çevresi için "tahliye uyarısı" yayımlad

İran Silahlı Kuvvetleri tarafından yayımlanan bildiride, bölgedeki 5 petrol tesisinin vurulacağı duyuruldu.

Bildiride, Suudi Arabistan'daki Samerf Rafinerisi ve Al Jubail Petrokimya Kompleksi, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Al Hosn Doğalgaz Sahası, Katar'da ABD enerji şirketi Chevron ile bağlantılı Masaiid Petrokimya Kompleksi ve Masaiid Holding Şirketi ile Ras Laffan Rafinerisi'nin 1 ve 2'inci fazlarının "doğrudan ve meşru hedefler haline geldiği ve ilerleyen saatlerde hedef alınacağı" ifade edilerek, sivillere ve ilgili tesislerin çalışanlarına tahliye uyarısı yayımlandı.

"Tüm sivillerin, bölge sakinlerinin ve ilgili tesislerde çalışanların bu bölgeleri derhal terk etmeleri ve gecikmeksizin güvenli bir mesafeye gitmelerinin" istendiği bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Yöneticilerinize bu tehlikeli yola girmemeleri ve uluslarının kaderiyle kumar oynamamaları konusunda açık ve tekrar tekrar uyarılar yapıldı ancak onlar halklarının iradesini temsil etmeyen ve kendilerine dayatılan kararlar almayı seçtiler. Bu nedenle, bu yoldan kaynaklanan tüm sonuçların sorumluluğunu tamamen kendilerine aittir."

İran'ın güneyindeki Basra Körfezi kıyısındaki Aseluye petrol rafinerisi ile Güney Pars doğalgaz sahasına bağlı rafinelerin ABD-İsrail tarafından hedef alındığı bildirilmişti.

Basra Körfezi’nde yer alan ve dünyanın en büyük doğalgaz sahalarından biri kabul edilen ve İran ve Katar arasında paylaşılan Güney Pars Doğalgaz Sahası, her iki ülkenin enerji ekonomisi açısından kritik öneme sahip bulunuyor.

ETİKETLER
ABD İran ilişkileri ABD-İsrail-İran Savaşı İran Petrol
Sıradaki Haber
ABD-İsrail saldırısında ölen Laricani ve İranlı denizciler için cenaze töreni düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şüheda 1915" Tiyatro Gösterimi'ni izledi
16:23
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti yayımlandı
16:20
Meteoroloji'den fırtına uyarısı
16:17
ABD-İsrail saldırısında ölen Laricani ve İranlı denizciler için cenaze töreni düzenlendi
16:03
Gökçeada ve Bozcaada'da feribot seferlerine fırtına engeli
15:33
İran basını: Doğal gaz ve petrol rafinerileri ABD-İsrail tarafından hedef alındı
AŞTİ'de Ramazan Bayramı yoğunluğu
FOTO FOKUS
Türk bilim insanlarından uzayda önemli keşif: 7 yeni gen bulundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ