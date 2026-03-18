Çok Bulutlu 13.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.03.2026 15:31

ABD-İsrail saldırılarında İran’daki enerji tesisleri hedef alındı

İran'ın güneyinde Basra Körfezi'nde yer alan Güney Pars doğal gaz sahasının bazı rafinerilerinin ve Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr eyaletine bağlı Aseluye kentindeki petrol rafinerilerinin ABD-İsrail saldırılarında hedef alındığı duyuruldu.

[Temsili Fotoğraf: AA Arşiv]

Yarı resmi İran ajanslarına göre, ABD ve İsrail’e ait insansız hava araçları, İran’ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında bulunan enerji tesislerini hedef aldı.

Saldırılarda Güney Pars doğalgaz sahasının 3’üncü ve 6’ncı fazları ile Aseluye’deki petrol rafinerisinin bazı tankları ve gaz tesisleri vuruldu.

Rafinerilerin üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı bölümlerinin farklı aşamalarda isabet aldığı, çalışanların tahliye edilerek güvenli bölgelere sevk edildiği bildirildi.

Yangına itfaiye ve kurtarma ekiplerinin müdahale ettiği aktarılırken, şu ana kadar can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

ETİKETLER
Son Dakika İran ABD İran ilişkileri
Sıradaki Haber
İran: Ateşkesi kabul etmiyoruz, savaşı sonlandıracak ve İran'a tazminat önerecek teklifi dinleriz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:39
İspanya, Irak'taki askeri personelini tahliye etmeye hazırlanıyor
18:13
Pakistan, Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'nin talebiyle Afganistan operasyonlarını geçici durdurdu
17:53
ABD'nin İran'a saldırısını desteklemeyerek istifa eden Joe Kent, kariyeri ve istihbarat geçmişiyle öne çıkıyor
17:48
Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 253’e yükseldi
18:10
Rutte: Müttefikler Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda görüşüyor
17:36
Beyaz Saray: Başkan Trump, halen NATO müttefiklerinin Hürmüz Boğazı konusunda adım atmasını bekliyor
AŞTİ'de Ramazan Bayramı yoğunluğu
AŞTİ'de Ramazan Bayramı yoğunluğu
FOTO FOKUS
Türk bilim insanlarından uzayda önemli keşif: 7 yeni gen bulundu
Türk bilim insanlarından uzayda önemli keşif: 7 yeni gen bulundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ