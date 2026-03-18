ABD-İsrail saldırılarında İran’daki enerji tesisleri hedef alındı

Yarı resmi İran ajanslarına göre, ABD ve İsrail’e ait insansız hava araçları, İran’ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında bulunan enerji tesislerini hedef aldı.

Saldırılarda Güney Pars doğalgaz sahasının 3’üncü ve 6’ncı fazları ile Aseluye’deki petrol rafinerisinin bazı tankları ve gaz tesisleri vuruldu.

Rafinerilerin üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı bölümlerinin farklı aşamalarda isabet aldığı, çalışanların tahliye edilerek güvenli bölgelere sevk edildiği bildirildi.

Yangına itfaiye ve kurtarma ekiplerinin müdahale ettiği aktarılırken, şu ana kadar can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.