AA 17.12.2025 09:47

İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 572 kişi yakalandı

İstanbul'da gerçekleştirilen polis uygulamasında, aralarında çeşitli suçlardan aranan 572 şüphelinin de bulunduğu 1062 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 572 kişi yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, dün iki aşamalı "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı.

İlk aşamada 20.00-22.00 saatlerinde 209 noktada 1434 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya, polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot destek verdi.

İkinci aşamada ise 22.00-23.59 saatlerinde 1301 personelin katılımıyla umuma açık yerler denetlendi.

Uygulama kapsamında, 367 bin 862 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Kontrollerde, aralarında çeşitli suçlardan aranan 572 şüphelinin de bulunduğu 1062 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

2 milyon 417 bin 556 lira trafik cezası kesildi

Denetimlerde, 25 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 9 kurusıkı tabanca, 70 fişek, 1187 gram uyuşturucu, 160 uyuşturucu hap ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 100 lira ele geçirildi.

Ekiplerce 676 umuma açık iş yeri denetlendi, bir iş yeri ile 20 yabancı uyruklu ve 24 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Trafik denetimlerinde ise 45 bin 473 araç ve 2734 motosiklet kontrol edildi. 2 bin 954 araç ve motosiklet ile 21 sürücüye işlem yapılırken, 14 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde toplam 2 milyon 417 bin 556 lira trafik cezası kesildi.

