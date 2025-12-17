Açık -0.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 17.12.2025 05:27

Sarıyer'de kolonlarında çatlak oluşan bina boşaltıldı

İstanbul Sarıyer'de 2 katlı bina, kolonlarında ve duvarlarında oluşan çatlaklar nedeniyle tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekipler, binanın yan tarafında bulunan gecekonduya doğru kaydığını da belirledi.

Sarıyer'de kolonlarında çatlak oluşan bina boşaltıldı
[Fotograf: AA]

İstanbul Sarıyer Çamlıtepe Mahallesi Akgün Sokak'ta petshop olarak işletilen 2 katlı binanın ikinci katının kolonları ile duvarlarında çatlaklar oluştu. Binada kısmi kayma meydana geldi.

İş yerinden gelen çatırdama sesleri üzerine çevredeki binalarda oturanlar, evlerinden dışarı çıkarak durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Bina yandaki gecekonduya doğru kaydı

İtfaiye ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemelerde 2 katlı iş yerinin kolonlarında ve duvarlarında çatlaklar tespit etti.

Sarıyer'de kolonlarında çatlak oluşan bina boşaltıldı

Binanın yan tarafında bulunan gecekonduya doğru kaydığını da belirleyen ekipler, tedbir amaçlı iş yerini boşalttı.

İncelemelerini tamamlayan ekipler, binanın mühürlenmesine karar verdi. Binanın çevresi şerit çekilerek kapatıldı.

Sarıyer'de kolonlarında çatlak oluşan bina boşaltıldı

ETİKETLER
İstanbul İtfaiye Polis
Sıradaki Haber
İstanbul'da 7 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:33
Yüzyılın Konut Projesi'nde e-Devlet başvuruları sona eriyor
05:27
İstanbul'da 7 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı
05:36
Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
03:12
Bitlis'te eğitime kar engeli
03:03
Tokat Belediye Başkanı'nın makam odasında dinleme cihazı bulundu: 2 kişi tutuklandı
01:32
Aydın'da 6 ton sahte içki ele geçirildi
Somali’de difteri vakaları artıyor
Somali’de difteri vakaları artıyor
FOTO FOKUS
Sinop'ta servis minibüsü ile otomobil çarpıştı
Sinop'ta servis minibüsü ile otomobil çarpıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ