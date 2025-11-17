Çinli bilim insanları, Ay'dan gelen kaya ve toprak örneklerinde "demir pası" buldu

Şandong Üniversitesi, Çin Bilimler Akademisi Jeokimya Enstitüsü ve Yünnan Üniversitesinden bilim insanları, sonuçlarını "Science Advances" dergisinde yayımladıkları araştırmada, Çang'ı 6 robotik keşif aracının, Ay'ın Güney Kutbu-Aitken Çanağı'ndan topladığı kaya ve toprak örneklerinde mikro ölçekte hematit (α-Fe2O3) ve magemit kristalleri bulduklarını bildirdi.

Araştırmacılar, söz konusu kristallerin, dünya üzerinde alışılageldiği gibi demir ile oksijenin etkileşimiyle değil, göktaşlarındaki demir sülfürün çarpma etkisiyle oluşan uçucu oksijen ortamıyla temasıyla oluştuğunu belirtti.

Manyetik etkiye sahip bu kristallerin varlığının Ay'ın bu kutup bölgesindeki manyetik anomalilerin anlaşılmasına da yardımcı olacağına dikkati çeken bilim insanları, Ay çalışmalarına bilimsel temel sağladığını vurguladı.

Çinli bilim insanları, daha önce, Çang'ı 6 keşif aracının topladığı örneklerde Güneş Sistemi dışından geldiği anlaşılan, su ve organik malzemeler bakımından zengin meteorlarda görülen karbon kondrit elementleri keşfetmişti.

Çin, Ay'ın karanlık yüzünden kaya ve toprak örnekleri toplama hedefiyle "Çang'ı 6" keşif aracını 3 Mayıs 2024'te uzaya göndermiş, 2 Haziran 2024'te Ay'ın Güney Kutbu-Aitken Çanağı içindeki Apollo Çanağı'na iniş yapan keşif aracı, topladığı örneklerle 25 Haziran 2024'te Dünya'ya dönmüştü.

Çang'ı 6 göreviyle Çin, Ay'ın karanlık yüzeyinden örnek toplayan ilk ülke olmuştu.