Duman 8.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 17.12.2025 15:03

TİKA’nın "Cezeri Atölyesi" Romanya’da kuruldu

TİKA’nın Bilim ve Teknoloji Eğitim Programı (BİTEP) kapsamında uyguladığı ve artık bir TİKA markası haline gelen “Cezeri LAB” ağının lise versiyonu olan “Cezeri Atölye”, Romanya’nın başkenti Bükreş’te hayata geçirildi.

TİKA’nın "Cezeri Atölyesi" Romanya’da kuruldu

Türkiye’nin milli teknoloji hamlesini dost ve kardeş ülkelere aktarmayı hedefleyen TİKA, ismini “robotların babası” olarak kabul edilen İsmail el-Cezeri’den alan CezeriLAB 3D tasarım, robotik ve dijital üretim laboratuvarlarını bu yıl lise düzeyinde de uygulamaya başladı.

Bugüne kadar 22 ülkede 25 CezeriLAB kurulurken, Bükreş Dimitrie Gusti Teknoloji Lisesinde kurulan Cezeri Atölye, projenin lise düzeyindeki üçüncü örneği oldu. Mesleki eğitim alanında 100 yıldan fazla süredir eğitim veren, halihazırda 860 öğrencinin eğitim gördüğü Dimitrie Gusti Teknoloji Lisesinde kurulan Cezeri Atölye, 3D yazıcı, lazer kesim cihazı, lazer kesim makinesi, robotik setler, bilgisayarlar ve çeşitli mekanik-elektronik ekipmanlarla donatıldı.

TİKA’nın "Cezeri Atölyesi" Romanya’da kuruldu

Atölyenin etkin ve verimli bir şekilde faaliyete geçebilmesi amacıyla öğretmen ve öğrencilerinden oluşan gruba, bir hafta süreyle uygulamalı eğitim programı düzenlendi. Katılımcılara 3D tasarım, üretim teknikleri, robotik uygulamalar ve proje geliştirme konularında kapsamlı dersler verildi.

Projenin açılış töreni, Bükreş 5. Sektör Belediye Başkanlığı Meclis Üyesi Claudiu Ceti, Romanya Dijitalleşme Otoritesi Başkanlığından Ionuț Vârlan, Snagov Belediyesi Genel Sekreteri Radu Marginean, Bükreş Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Gizem Emel, Türk İşadamları Derneği Başkan Yardımcısı Gürsel Öztürkmen, TİAD Genel Sekreteri Barbaros Yıkar, Maarif Vakfı Romanya Temsilcisi Alparslan Ateş, ASELSAN Romanya Temsilcisi Burak Işıktan ve Dimitrie Gusti Teknoloji Lisesi Müdürü Adriana Leahu ile okulun öğretmen ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

TİKA’nın "Cezeri Atölyesi" Romanya’da kuruldu

Açılış ve sertifika töreninde konuşan Okul Müdürü Adriana Leahu, TİKA’nın hayata geçirdiği Cezeri Atölye’nin kendileri için gerçek bir ihtiyaç olduğunu ve TİKA’nın Cezeri LAB ailesine katılmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek TİKA’ya ve Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkürlerini iletti. Eğitime katılan 22 kişiye sertifikaları, Bükreş Büyükelçiliği Müsteşarı Gizem Emel ve Okul Müdürü Adriana Leahu tarafından takdim edildi.

TİKA’nın Romanya’da kurduğu Cezeri Atölye, Avrupa Birliğinde gerçekleştirilen ilk CezeriLAB projesi olma özelliği taşıyor.

ETİKETLER
TİKA Romanya ASELSAN Avrupa Birliği
Sıradaki Haber
Bakanlıktan Büyükçekmece'de özel huzurevinde şiddet iddialarına ilişkin açıklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:08
Fransa'da belediye başkanı yolsuzluk nedeniyle görevden uzaklaştırıldı
15:13
Katil İsrail'in Gazze'den alıkoyduğu binlerce Filistinliden hala haber alınamıyor
14:42
Bakanlıktan Büyükçekmece'de özel huzurevinde şiddet iddialarına ilişkin açıklama
15:04
Bakan Kurum: Hatay'ımız yeniden ayağa kalkmıştır
14:38
İngiltere'den "Rusya" mesajı: Gerekirse savaşmaya hazır olmalıyız
14:31
Soykırımcı İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 40 Filistinliyi gözaltına aldı
Ressam Gökçebağ, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülmenin mutluluğunu yaşıyor
Ressam Gökçebağ, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülmenin mutluluğunu yaşıyor
FOTO FOKUS
FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasının üzerinden 12 yıl geçti
FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasının üzerinden 12 yıl geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ