TİKA’nın "Cezeri Atölyesi" Romanya’da kuruldu

Türkiye’nin milli teknoloji hamlesini dost ve kardeş ülkelere aktarmayı hedefleyen TİKA, ismini “robotların babası” olarak kabul edilen İsmail el-Cezeri’den alan CezeriLAB 3D tasarım, robotik ve dijital üretim laboratuvarlarını bu yıl lise düzeyinde de uygulamaya başladı.

Bugüne kadar 22 ülkede 25 CezeriLAB kurulurken, Bükreş Dimitrie Gusti Teknoloji Lisesinde kurulan Cezeri Atölye, projenin lise düzeyindeki üçüncü örneği oldu. Mesleki eğitim alanında 100 yıldan fazla süredir eğitim veren, halihazırda 860 öğrencinin eğitim gördüğü Dimitrie Gusti Teknoloji Lisesinde kurulan Cezeri Atölye, 3D yazıcı, lazer kesim cihazı, lazer kesim makinesi, robotik setler, bilgisayarlar ve çeşitli mekanik-elektronik ekipmanlarla donatıldı.

Atölyenin etkin ve verimli bir şekilde faaliyete geçebilmesi amacıyla öğretmen ve öğrencilerinden oluşan gruba, bir hafta süreyle uygulamalı eğitim programı düzenlendi. Katılımcılara 3D tasarım, üretim teknikleri, robotik uygulamalar ve proje geliştirme konularında kapsamlı dersler verildi.

Projenin açılış töreni, Bükreş 5. Sektör Belediye Başkanlığı Meclis Üyesi Claudiu Ceti, Romanya Dijitalleşme Otoritesi Başkanlığından Ionuț Vârlan, Snagov Belediyesi Genel Sekreteri Radu Marginean, Bükreş Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Gizem Emel, Türk İşadamları Derneği Başkan Yardımcısı Gürsel Öztürkmen, TİAD Genel Sekreteri Barbaros Yıkar, Maarif Vakfı Romanya Temsilcisi Alparslan Ateş, ASELSAN Romanya Temsilcisi Burak Işıktan ve Dimitrie Gusti Teknoloji Lisesi Müdürü Adriana Leahu ile okulun öğretmen ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış ve sertifika töreninde konuşan Okul Müdürü Adriana Leahu, TİKA’nın hayata geçirdiği Cezeri Atölye’nin kendileri için gerçek bir ihtiyaç olduğunu ve TİKA’nın Cezeri LAB ailesine katılmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek TİKA’ya ve Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkürlerini iletti. Eğitime katılan 22 kişiye sertifikaları, Bükreş Büyükelçiliği Müsteşarı Gizem Emel ve Okul Müdürü Adriana Leahu tarafından takdim edildi.

TİKA’nın Romanya’da kurduğu Cezeri Atölye, Avrupa Birliğinde gerçekleştirilen ilk CezeriLAB projesi olma özelliği taşıyor.