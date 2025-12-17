Virajı alamayan beton mikseri devrildi

Çevre Yolu Tepe istikametine seyir halinde olan beton mikseri, virajda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.

Devrilmenin etkisiyle araçtaki betonun bir bölümü çevreye saçıldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Yaralı sürücü, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kazanın sebebiyle ilgili inceleme başlattı.