Duman 6.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 17.12.2025 15:48

Virajı alamayan beton mikseri devrildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çevre yolunda meydana gelen kazada, virajı alamayan beton mikseri yan yatarak devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralanırken beton yola döküldü.

Virajı alamayan beton mikseri devrildi
[Fotograf: İHA]

Çevre Yolu Tepe istikametine seyir halinde olan beton mikseri, virajda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.

Devrilmenin etkisiyle araçtaki betonun bir bölümü çevreye saçıldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Yaralı sürücü, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kazanın sebebiyle ilgili inceleme başlattı.

ETİKETLER
Tekirdağ Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Bakan Kurum: Hatay'ımız yeniden ayağa kalkmıştır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:15
İstanbul'da bir araç kaldırımda yürüyenlere çarptı
16:55
Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 237 kişi tutuklandı
16:36
Japonya'da konaklama tesisinden İsrailli şirketin rezervasyon talebine ret
16:57
Burhanettin Duran'dan Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 752. Vuslat Yıl Dönümü paylaşımı
16:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO'nun yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı
16:14
UNRWA: Sert hava koşullarının etkilediği Gazze'ye insani yardımlar "acilen" ulaştırılmalı
Ziyaretçilerini zamanda geriye götüren şehir: Viyana
Ziyaretçilerini zamanda geriye götüren şehir: Viyana
FOTO FOKUS
FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasının üzerinden 12 yıl geçti
FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasının üzerinden 12 yıl geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ