106 bin 348 yavru kaplumbağa denize kavuştu

Bakanlığa bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, korunan alanlarda "yaban hayatının korunması ve izlenmesi" amacıyla ulusal mevzuatın yanı sıra Türkiye'nin taraf olduğu Bern, Barselona ve Ramsar sözleşmeleri doğrultusunda çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda, Özel Çevre Koruma Bölgeleri (ÖÇK) olan Köyceğiz-Dalyan, Fethiye-Göcek, Patara, Belek ve Göksu Deltası'ndaki 5 kumsalda, önceki yıllarda başlatılan, caretta caretta ve yeşil kaplumbağa (chelonia mydas) türlerindeki deniz kaplumbağaları için popülasyon izleme ve koruma çalışmaları gerçekleştirildi.

Bu doğrultuda deniz kaplumbağalarının yuvalarını kum üstü ve kum altı kafeslerle koruma altına alan ekipler, yuvaların sıcaklığı ve nem oranlarını takip etti. Ekipler ayrıca yumurtlamaya çıkan kaplumbağaların gözleme dayalı muayenelerini de yaptı.

Bölgeye gelen misafirler, deniz kaplumbağaları konusunda bilgilendirildi, kumsallar saat 20.00-05.00 saatleri arasında kullanıma kapatıldı.

Söz konusu çalışmalarla korunan bölgelerde 2025 yılı yuvalama periyodu içinde kuluçkadan çıkan 106 bin 348 yavru kaplumbağa denizle buluştu.

Denize ulaşabilen yavru sayısı arttı

Bu yıl, ÖÇK kumsalı olan Göksu Deltası'nda 76 yuvada 5 bin 624, Belek'te 2 bin 26 yuvada 15 bin, Patara'da 757 yuvada 41 bin 484, Fethiye kumsallarında 131 yuvada 6 bin 328 ve Köyceğiz Dalyan'da 770 yuvada 37 bin 912 yavru deniz kaplumbağası tespit edildi.

Bakanlıkça yürütülen korumaya yönelik çalışmalar sonucu denize ulaşabilen yavru sayısı 2020'de 47 bin 503, 2021'de 132 bin 195, 2022'de 62 bin 131, 2023'te 106 bin 592 ve 2024'te 178 bin 66 oldu.

Yumurtadan çıkan her deniz kaplumbağası üremek ve yuva yapmak için tekrar aynı kumsala dönüyor.