Duman 8.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 17.12.2025 14:07

106 bin 348 yavru kaplumbağa denize kavuştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Özel Çevre Koruma Bölgelerinde yürütülen çalışmalarla bu yıl 106 bin 348 yavru kaplumbağa denizle buluştu.

106 bin 348 yavru kaplumbağa denize kavuştu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Bakanlığa bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, korunan alanlarda "yaban hayatının korunması ve izlenmesi" amacıyla ulusal mevzuatın yanı sıra Türkiye'nin taraf olduğu Bern, Barselona ve Ramsar sözleşmeleri doğrultusunda çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda, Özel Çevre Koruma Bölgeleri (ÖÇK) olan Köyceğiz-Dalyan, Fethiye-Göcek, Patara, Belek ve Göksu Deltası'ndaki 5 kumsalda, önceki yıllarda başlatılan, caretta caretta ve yeşil kaplumbağa (chelonia mydas) türlerindeki deniz kaplumbağaları için popülasyon izleme ve koruma çalışmaları gerçekleştirildi.

Bu doğrultuda deniz kaplumbağalarının yuvalarını kum üstü ve kum altı kafeslerle koruma altına alan ekipler, yuvaların sıcaklığı ve nem oranlarını takip etti. Ekipler ayrıca yumurtlamaya çıkan kaplumbağaların gözleme dayalı muayenelerini de yaptı.

Bölgeye gelen misafirler, deniz kaplumbağaları konusunda bilgilendirildi, kumsallar saat 20.00-05.00 saatleri arasında kullanıma kapatıldı.

Söz konusu çalışmalarla korunan bölgelerde 2025 yılı yuvalama periyodu içinde kuluçkadan çıkan 106 bin 348 yavru kaplumbağa denizle buluştu.

Denize ulaşabilen yavru sayısı arttı

Bu yıl, ÖÇK kumsalı olan Göksu Deltası'nda 76 yuvada 5 bin 624, Belek'te 2 bin 26 yuvada 15 bin, Patara'da 757 yuvada 41 bin 484, Fethiye kumsallarında 131 yuvada 6 bin 328 ve Köyceğiz Dalyan'da 770 yuvada 37 bin 912 yavru deniz kaplumbağası tespit edildi.

Bakanlıkça yürütülen korumaya yönelik çalışmalar sonucu denize ulaşabilen yavru sayısı 2020'de 47 bin 503, 2021'de 132 bin 195, 2022'de 62 bin 131, 2023'te 106 bin 592 ve 2024'te 178 bin 66 oldu.

Yumurtadan çıkan her deniz kaplumbağası üremek ve yuva yapmak için tekrar aynı kumsala dönüyor.

ETİKETLER
Caretta Caretta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Deniz Kaplumbağası
Sıradaki Haber
Çevresel ve teknolojik faktörler nörolojik hastalık riskini artırıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinli Rajab'ın aile fertlerini kabul etti
15:08
Fransa'da belediye başkanı yolsuzluk nedeniyle görevden uzaklaştırıldı
15:03
TİKA’nın "Cezeri Atölyesi" Romanya’da kuruldu
15:13
Katil İsrail'in Gazze'den alıkoyduğu binlerce Filistinliden hala haber alınamıyor
14:42
Bakanlıktan Büyükçekmece'de özel huzurevinde şiddet iddialarına ilişkin açıklama
15:04
Bakan Kurum: Hatay'ımız yeniden ayağa kalkmıştır
Ressam Gökçebağ, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülmenin mutluluğunu yaşıyor
Ressam Gökçebağ, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülmenin mutluluğunu yaşıyor
FOTO FOKUS
FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasının üzerinden 12 yıl geçti
FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasının üzerinden 12 yıl geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ