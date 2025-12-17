Duman 6.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.12.2025 16:32

Japonya'da konaklama tesisinden İsrailli şirketin rezervasyon talebine ret

Japonya'da kış mevsimi için popüler bir konaklama tesisi, İsrail merkezli turistik şirketin yeni sezon için rezervasyon talebini reddederken tesis, eyalet yönetimince kınandı.

Japonya'da konaklama tesisinden İsrailli şirketin rezervasyon talebine ret
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Ulusal basındaki haberlere göre, Nagano eyaletindeki ünlü bir kayak tesisinin işletmecisi ekimde İsrail merkezli bir şirketten kış sezonuna yönelik rezervasyon talebi aldı.

Haberde, "Justin" şeklinde ismi paylaşılan işletmeci, takip eden süreçte ilgili talebi değerlendirmeye aldıklarını ancak reddettiklerini belirterek İsrail vatandaşlarından rezervasyon kabul etmeme yönünde karar aldıklarını açıkladı.

İşletmeci yanıtında, "Ülkenizin Filistin halkına dayattığı şeylerden rahatsızız ve komşu ülke insanlarının kalacak yeri yokken ve açlık çekerken sizin tatil yapmayı düşünmenizi doğru bulmuyoruz." ifadesini kullandı.

Rezervasyon talebi, "Filistinlilere yönelik muamele" nedeniyle reddedildi.

Mektup ve soruşturma

İsrail'in Tokyo Büyükelçisi Gilad Cohen, Nagano Eyalet Valisi Abe Şuiçi'ye gönderdiği mektupta, durumu protesto ettiklerini bildirdi.

Mektupta, valilikten olayla ilgili soruşturma başlatılması talep edildi.

Valilikçe açılan soruşturmaya göre, tesis işletmecisinin, tesislere "daha önce İsrail'den müşteri kabul edildiği" saptandı.

Son rezervasyon talebinin reddedilmesine yönelik işletmeciye sözlü kınama verildi ve işletmeciden Japonya yasaları doğrultusunda gelecekte "ayrımcılığı önlemesi" talep edildi.

ETİKETLER
Japonya İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
UNRWA: Sert hava koşullarının etkilediği Gazze'ye insani yardımlar "acilen" ulaştırılmalı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:55
Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 237 kişi tutuklandı
16:57
Burhanettin Duran'dan Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 752. Vuslat Yıl Dönümü paylaşımı
16:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO'nun yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı
16:14
UNRWA: Sert hava koşullarının etkilediği Gazze'ye insani yardımlar "acilen" ulaştırılmalı
15:51
Virajı alamayan beton mikseri devrildi
16:13
Bakan Yerlikaya, AFAD'ın kuruluşunun 16. yılını kutladı
Ziyaretçilerini zamanda geriye götüren şehir: Viyana
Ziyaretçilerini zamanda geriye götüren şehir: Viyana
FOTO FOKUS
FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasının üzerinden 12 yıl geçti
FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasının üzerinden 12 yıl geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ