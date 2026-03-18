İstanbul Valisi Gül, polis denetim noktasını ziyaret etti

Burada polislerle bayramlaşan İstanbul Valisi Davut Gül, daha sonra denetim için durdurulan otobüslere bindi. Yolcuların bayramını kutlayan Gül, emniyet kemeri ve güvenli yolculuk konusunda kendilerine uyarılarda bulundu.

Vali Gül, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, trafik yoğunluğunun arttığı bu dönemde güvenlik görevlisi çalışma arkadaşlarıyla birlikte vatandaşların huzur ve güvenliği için çalıştıklarını söyledi.

Seferlerin arttığı bir dönemde polis ve jandarma ekiplerinin sürücülere kuralları hatırlatarak uyarılarda bulunduğunu belirten Gül, "İstediğimiz şey şu, İstanbul'dan Anadolu'ya giden hemşehrilerimizin trafik güvenliğini en üst seviyede sağlamak, bunu kontrol etmek. Gerek şoförler gerek yolcular ve firmalar olarak kurallara uyduğumuzda kimsenin canına, malına bir zarar gelmeden bu bayram süresini, bayrama yakışır şekilde sevdiklerimizle birlikte geçirmiş oluruz." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığının talimatıyla tüm illerde denetimler yapıldığını aktaran Gül, şunları söyledi:

"Çok sık soruluyor, 'Radarlar olacak mı, denetimler olacak mı?' İstanbul'umuzda 7/24 denetimler oluyor. Bu sadece bayrama özgü bir şey değil. Senenin her günü denetimlerimiz var ve bu bayramda da kontrollerimiz artarak devam edecek. Bu şu anlama gelmiyor, sürücülere sadece ceza yazma maksatlı ya da onlara radarlarda pusu kurarak yapılan bir denetim değil. Biz açık açık söylüyoruz, İstanbul'umuzun her köşesinde denetimlerimiz, radar araçlarımız var."

Gül, vatandaşların kurallara sadece bayramda değil, her zaman uyması gerektiğini vurgulayarak, uykusuz yola çıkılmaması, sürat yapılmaması, emniyet kemeri takılması konularında uyarılarda bulundu.

Polis, jandarma ve Sahil Güvenlik personelinin bayram süresince trafik başta olmak üzere asayiş ve diğer unsurlarla İstanbulluların huzurlu bir bayram geçirmeleri için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Gül, izinli olanlar dışında tüm emniyet ve jandarma personelinin görevi başında olacağını bildirdi.

Vali Gül'e ziyaretinde, Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel de eşlik etti.