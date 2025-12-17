İstanbul'da otomobil kaldırımda yürüyenlere çarptı: 2 ölü

Darülaceze Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak karşı istikamete geçip önce motosiklete, ardından kaldırımdaki yayalara çarptı.

Kazada aralarında yayaların da bulunduğu 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatarak inceleme yaptı.

Kazaya karışan otomobil ve motosikletin yoldan kaldırılması ve olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.