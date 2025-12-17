Duman 3.5ºC Ankara
Türkiye
AA 17.12.2025 17:13

İstanbul'da otomobil kaldırımda yürüyenlere çarptı: 2 ölü

İstanbul Şişli'de bir otomobil yayaların arasına daldı. 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada, 5 kişi de yaralandı.

Darülaceze Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak karşı istikamete geçip önce motosiklete, ardından kaldırımdaki yayalara çarptı.

Kazada aralarında yayaların da bulunduğu 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatarak inceleme yaptı.

Kazaya karışan otomobil ve motosikletin yoldan kaldırılması ve olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.

İstanbul Trafik Kazası
Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 237 kişi tutuklandı
