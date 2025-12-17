Duman 3.5ºC Ankara
Görgün: Türkiye, kendi silahını kendi aklıyla tasarlayıp üretmeye kararlılıkla devam ediyor

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, MKE Modern Makineli Tüfek'in (MMT) kalifikasyon süreçlerinin başarıyla tamamlanmasının, Türk savunma sanayisinin ulaştığı mühendislik seviyesinin somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Görgün: Türkiye, kendi silahını kendi aklıyla tasarlayıp üretmeye kararlılıkla devam ediyor

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Ordumuzun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen MKE MMT'nin kalifikasyon süreçlerinin başarıyla tamamlanması, yerli ve milli savunma sanayimizin ulaştığı mühendislik seviyesinin somut bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Zorlu NATO standartlarını başarıyla geçen, hafifliği ve etkinliğiyle sahada önemli bir güç çarpanı olacak MMT'nin, kahraman Mehmetçiğe hayırlı olmasını dilediğini aktaran Görgün, şunları söyledi:

"Bu başarıda emeği geçen MKE ailemizi, mühendislerimizi, teknisyenlerimizi, başkanlığımız personelini ve tüm paydaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye, kendi silahını kendi aklıyla tasarlayıp üretmeye kararlılıkla devam ediyor."

MKE'nin NSosyal hesabından paylaştığı bilgilere göre, MKE MMT 40 farklı NATO testinden başarıyla geçti. 8 kilogram ağırlığı ile muadillerine göre daha hafif olan tüfek, toplam 250 bin fişekle kalifiye edildi.

