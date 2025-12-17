Açık 1ºC Ankara
Gündem
AA 17.12.2025 21:08

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hazreti Mevlana'nın çağları aşan öğütleri bize yol gösteriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü'ne ilişkin mesajında, "Birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek inşa etmeyi hedef haline getirdiğimiz Türkiye Yüzyılı'nda Hazreti Mevlana'nın çağları aşan öğütleri bize yol göstermeye devam ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hazreti Mevlana'nın çağları aşan öğütleri bize yol gösteriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nde okunan mesajında, büyük mütefekkir, mutasavvıf ve gönül sultanı Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi rahmetle yad etti.

Hazreti Mevlana'nın, vuslatının üzerinden 7,5 asır geçse de yalnızca bu toprakların değil, insanlığın ortak vicdanı, ortak nefesi ve ortak hikmeti olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Barış ve sevgi çağrısıyla ümmeti bir arada tutan muhabbetin menbaı ve merhametin sığınağı Hazreti Mevlana, çağları aşan öğretileriyle gönlünde kibri değil, aşkı taşıyan bir erenin sesini tüm dünyaya iletmiştir. Hazreti Mevlana'nın hikmet dolu öğretileri, bu toprakların irfanını mayalamış, sevginin, birlikteliğin ve kardeşliğin ebedi mührü olmuştur. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek inşa etmeyi hedef haline getirdiğimiz Türkiye Yüzyılı'nda Hazreti Mevlana'nın çağları aşan öğütleri bize yol göstermeye devam ediyor. Yaşadığımız çağda yaşanan tüm olumsuzlukları, insanlığın karşılaştığı tehditleri yaşadıkça Hazreti Mevlana'nın barışı, sevgiyi, birlik ve beraberliği önceleyen öğretilerinin kıymetini daha iyi anlıyoruz. Hazreti Mevlana'dan aldığımız ilhamla tüm insanlığı kucaklayarak mazluma yardım için uzanan el, zalime ise 'dur' diyen yumruk olduk."

Erdoğan, Hazreti Mevlana'nın öğretilerinin tüm insanlığa miras olduğunu ifade ederek, "Şebiarus bir ayrılık değil, Hakk'a kavuşmanın sevinci, vuslatın huzurudur. Bu geceyi gönüllerimizi yeniden tazelemenin, muhabbeti yeniden yeşertmenin fırsatı olarak görüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretleri başta olmak üzere tüm gönül sultanlarımızı rahmet, minnet ve hürmetle yad ediyor, Şebiarus'un tüm insanlığa barış, iyilik ve huzur getirmesini niyaz ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

