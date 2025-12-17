Sarıkamış Kayak Merkezi sezonu açtı

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan merkezde, kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı.

Sezon açılışı nedeniyle üç gün ücretsiz hizmet verecek kayak merkezine gelen kayakseverler, kayak ve snowboard yaparak keyifli zaman geçirdi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece ölçüldüğü kayak merkezinde, kayak eğitmenleri meşaleli kayak gösterisi sundu. Kafkas Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle de Sarıkamış Kayak Merkezi sezona "merhaba" dedi.