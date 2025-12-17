Açık 1ºC Ankara
Yaşam
AA 17.12.2025 20:56

Sarıkamış Kayak Merkezi sezonu açtı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kayak sezonu başladı.

Sarıkamış Kayak Merkezi sezonu açtı
[Fotograf: AA]

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan merkezde, kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı.

Sezon açılışı nedeniyle üç gün ücretsiz hizmet verecek kayak merkezine gelen kayakseverler, kayak ve snowboard yaparak keyifli zaman geçirdi.

Sarıkamış Kayak Merkezi sezonu açtı

Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece ölçüldüğü kayak merkezinde, kayak eğitmenleri meşaleli kayak gösterisi sundu. Kafkas Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle de Sarıkamış Kayak Merkezi sezona "merhaba" dedi.

Kars Kış Turizmi Turizm
OKUMA LİSTESİ