Puslu 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.12.2025 23:15

"3I/ATLAS" kuyruklu yıldızı yarın Dünya'ya en yakın noktadan geçecek

Güneş Sistemi'ne dışarıdan geldiği kayıtlara geçen 3. gök cismi niteliğindeki "3I/ATLAS" adlı kuyruklu yıldız, yarın Dünya'ya en yakın konumuna gelecek.

"3I/ATLAS" kuyruklu yıldızı yarın Dünya'ya en yakın noktadan geçecek

Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, astronomik gözlemler doğrultusunda, 3I/ATLAS, yarın Dünya'ya yaklaşık 270 milyon kilometre uzaklıktan geçecek.

Bu mesafe, Dünya ile Güneş arasındaki uzaklığın yaklaşık iki katı olup cisim hiçbir tehlike oluşturmayacak.

Bilim insanları, kuyruklu yıldızın Dünya'ya en yakın olduğu anda gözlemlenebilir ışık özelliklerini ve gaz ile toz yapısını inceleyerek yıldızlararası cisimlerin kökeni ve bileşimi hakkında yeni veriler elde etmeyi hedefliyor.

Etkinlik, uydu ve çevrim içi teleskop yayınları aracılığıyla izlenebilecek ancak nesnenin, Dünya'dan çıplak gözle görünmesi beklenmiyor.

3I/ATLAS kuyruklu yıldızı, Şili'deki ATLAS Teleskobu tarafından 1 Temmuz'da keşfedilmişti. Kuyruklu yıldız, Güneş Sistemi dışından geldiği düşünülen, bilinen üçüncü gök cismi olma özelliğini taşıyor.

ETİKETLER
Uzay Çalışmaları Uzay
Sıradaki Haber
Gazze'de katil İsrail askerlerinin açtığı ateşte 3'ü çocuk 4 Filistinli yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:35
İspanya'dan ABD'nin UCM yargıçlarına yaptırım kararına tepki
00:11
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerine teslim edildi
23:33
İletişim Başkanı Duran'dan Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne ilişkin açıklama
22:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülenleri kabul etti
23:32
İletişim Başkanı Duran, TDT Genel Sekreter Yardımcısı Kocaman ile görüştü
21:48
Gazze'de katil İsrail askerlerinin açtığı ateşte 3'ü çocuk 4 Filistinli yaralandı
Gazze Şeridi'nde günlük yaşam
Gazze Şeridi'nde günlük yaşam
FOTO FOKUS
Alışveriş her zaman ihtiyaçtan mı yapılıyor yoksa bir bağımlılık mı?
Alışveriş her zaman ihtiyaçtan mı yapılıyor yoksa bir bağımlılık mı?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ