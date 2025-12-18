Puslu 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 18.12.2025 21:49

İletişim Başkanı Duran, TDT Genel Sekreter Yardımcısı Kocaman ile görüştü

İletişim Başkanı Duran, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman ile bir araya geldi.

İletişim Başkanı Duran, TDT Genel Sekreter Yardımcısı Kocaman ile görüştü

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen güçlü iletişim vizyonu doğrultusunda düzenledikleri Türk Devletleri Dezenformasyonla Mücadele Forumu'na katılan TDT Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman ile verimli görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında dezenformasyonla mücadelede kurumsal dayanışmanın artırılması, ortak iletişim stratejilerinin güçlendirilmesi ve Türk dünyasında medya alanında kalıcı işbirliği mekanizmalarının oluşturulması konularını ele aldık. Sayın Kocaman'a forumumuza teşriflerinden ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum."

ETİKETLER
Burhanettin Duran İletişim Başkanlığı Türk Devletleri Teşkilatı
Sıradaki Haber
GAİN Medya soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:35
İspanya'dan ABD'nin UCM yargıçlarına yaptırım kararına tepki
00:11
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerine teslim edildi
23:20
"3I/ATLAS" kuyruklu yıldızı yarın Dünya'ya en yakın noktadan geçecek
23:33
İletişim Başkanı Duran'dan Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne ilişkin açıklama
22:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülenleri kabul etti
21:48
Gazze'de katil İsrail askerlerinin açtığı ateşte 3'ü çocuk 4 Filistinli yaralandı
Gazze Şeridi'nde günlük yaşam
Gazze Şeridi'nde günlük yaşam
FOTO FOKUS
Alışveriş her zaman ihtiyaçtan mı yapılıyor yoksa bir bağımlılık mı?
Alışveriş her zaman ihtiyaçtan mı yapılıyor yoksa bir bağımlılık mı?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ