Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerine teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni, ödüle layık görülen isimlerin biyografilerinin anlatıldığı videoların izlenmesi ile başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülen isimleri açıklamıştı.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne, "Bilim ve Kültür" dalında akademisyen Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün, "Resim" dalında Yalçın Gökçebağ, "Müzik" dalında besteci Yalçın Tura, "Anadolu Arkeolojisi" dalında arkeolog ve akademisyen Prof. Dr. Fahri Işık, "Fotoğraf" dalında ise Gazze'de görev yapan AA foto muhabiri Ali Jadallah ödüle layık görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından, salonda bulunan Süleyman Seyfi Öğün, Yalçın Gökçebağ, Yalçın Tura ile Fahri Işık'a ödüllerini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tekerlekli sandalye ile ödülünü almaya gelen Yalçın Tura için, "Üstadımız 92 yaşında. Bu yaşta böyle bir ödülü almak inanıyorum ki herkese nasip olmaz. Tebrik ediyoruz." dedi.

Gazze'de görevde olan AA foto muhabiri Ali Jadallah'ın ödülünü ise eşi Dua İsavi ve çocukları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı.

Programda, foto muhabiri Ali Jadallah'ın video mesajına da yer verildi.