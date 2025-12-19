Puslu -0.1ºC Ankara
AA 19.12.2025 00:31

İspanya'dan ABD'nin UCM yargıçlarına yaptırım kararına tepki

İspanya hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) iki yargıcına karşı yaptırımlar uygulama kararına tepki gösterdi.

İspanya'dan ABD'nin UCM yargıçlarına yaptırım kararına tepki

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin UCM'nin iki yargıcına karşı aldığı yaptırımların İspanya hükümeti tarafından onaylanmadığı bildirildi.

Söz konusu yaptırımların "mahkemenin bağımsızlığına, bütünlüğüne ve tarafsızlığına yönelik bir başka saldırıyı temsil ettiği ve çalışmalarını ciddi şekilde baltaladığı" vurgulanan açıklamada, "UCM, insanlığa karşı işlenen en ağır suçlardan sorumlu kişilerin hesap vermesini sağlamada ve mağdurlara tazminat ödenmesine katkıda bulunmada vazgeçilmez bir rol oynamaktadır." ifadesi kullanıldı.

"UCM'ye olan koşulsuz desteğini teyit eden ve bu kararlardan etkilenen hakimlere, savcılara ve tüm Uluslararası Ceza Mahkemesi personeliyle tam dayanışma içinde olduğunu" kaydeden İspanya hükümeti, "Roma Statüsü ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine tam olarak uymaya devam etme ve UCM'nin yargı yetkisinin tam olarak kullanılmasını saygı ve güvence altına almayı" taahhüt etti.

ABD, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emrine yönelik itirazları reddeden UCM Temyiz Dairesindeki iki yargıca yaptırım uygulama kararı almıştı.

UCM'nin 2018'de başlattığı inceleme

Filistin, 2018'de UCM'ye başvurarak "işgal altındaki Filistin topraklarının tamamında 13 Haziran 2014 tarihine kadar işlenen ve devamında işlenecek suçlar"ın soruşturulmasını istemişti.

Mart 2021'de UCM Başsavcısı, İsrail'e yaptığı bildirimde Filistin'de işlenen suçlara ilişkin yapılan ön incelemenin 13 Haziran 2014 ve sonrasını kapsadığını belirtmişti.

Mahkemeye üye 5 ülke, Güney Afrika, Bolivya, Bangladeş, Komorlar Birliği ve Cibuti, 17 Kasım 2023'teki talebinde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları hakkında soruşturma açılmasını istemişti.

UCM Ön Dava Dairesi, 21 Kasım 2024'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze'de sivillere karşı savaş suçu ve insanlığa karşı suçları işlemekten tutuklama emri çıkarmıştı.

İsrail, tutuklama emirlerine çeşitli defalar itiraz etmiş; Temyiz Dairesi, bu yıl 15 Aralık'taki kararında tutuklama emirlerinin kaldırılması talebini reddetmişti.

