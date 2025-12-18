Puslu 0.6ºC Ankara
Dünya
AA 18.12.2025 21:45

Gazze'de katil İsrail askerlerinin açtığı ateşte 3'ü çocuk 4 Filistinli yaralandı

Ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde İsrail askerlerinin açtığı ateşte 3'ü çocuk 4 Filistinli yaralandı.

Gazze'de katil İsrail askerlerinin açtığı ateşte 3'ü çocuk 4 Filistinli yaralandı

Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kenti ile güneyindeki Han Yunus kentinde sivillere ateş açtı.

Gazze kentinin doğusundaki Derac Mahallesi'nde açılan ateşte 14 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

Han Yunus kentinin Kayzan Ebu Reşvan ve Batn es-Semin bölgelerinde açılan ateşte 2 çocuk yaralanırken, kentin doğusunda bulunan Beni Suheyla beldesinde de Filistinli bir genç İsrail askerlerinin kurşunuyla yaralandı.

Filistin resim haber ajansı WAFA, İsrail askerlerinin Han Yunus'ta Filistinli bir gruba açtığı ateşte 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. 

Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
