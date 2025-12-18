Açık 2.4ºC Ankara
Ekonomi
AA 18.12.2025 20:16

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, 8-14 Aralık arasında günlük ortalama 1444 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 8-14 Aralık'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Buna göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde, günlük ortalama 1444 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1308 uçuşla Londra Heathrow, 1285 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1260 uçuşla Amsterdam havalimanları takip etti.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ise günlük 751 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 10'uncu havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı Havacılık
Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
