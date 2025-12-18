Posta ve hızlı kargo taşımacılığında gümrük işlemleri güncellendi

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin e-ihracat kapasitesini ve ihracatçıların uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmak amacıyla stratejik adımlar atmaya devam ettiği belirtildi.

Türkiye'nin e-ihracat kapasitesini ve ihracatçıların uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmak için "Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı – Gümrük İşlemleri" konulu genelgede güncelleme yapıldığı bildirilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Bu düzenleme, ülkemizin e-ihracat kapasitesini artırmaya ve ihracatçılarımızın uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü güçlendirmeye yönelik stratejik yaklaşımın somut bir yansımasıdır. Yapılan değişiklikle birlikte, basitleştirilmiş gümrük beyannamesi kapsamında gerçekleştirilecek konsinye ihracat beyanlarına ilişkin gümrük işlemleri açık ve uygulamaya esas bir çerçevede düzenlenmiştir. Böylece e-ihracat yapan firmalar için süreçlerin öngörülebilirliği artırılmış, hızlı teslimata dayalı iş modelleri daha etkin şekilde desteklenmiştir."

"Amaç, ihracatçımızın işini kolaylaştırmak"

Açıklamada, Avrupa Birliği'ne yönelik e-ihracat gönderilerinde kara yolu taşımacılığı üzerinden hızlı erişimin güçlendirilmesi amacıyla, karayolu ile hızlı kargo taşımacılığına konu eşyanın gümrük işlemlerinin yapılabileceği yetkili idareler arasına Çorlu Havalimanı Gümrük Müdürlüğü ile Çerkezköy Gümrük Müdürlüğü'nün de eklendiği duyuruldu.

Bu yetkilendirmenin, Türkiye'nin coğrafi avantajı ve güçlü kara yolu lojistik altyapısının e-ihracat lehine daha etkin kullanılmasını sağlayacağı vurgulanan açıklamada, şunlara yer verildi:

Yapılan bu düzenlemeler; e-ihracatı stratejik bir ihracat kanalı olarak gören, lojistik ve gümrük altyapısını bu doğrultuda sürekli geliştiren bir yaklaşımın ürünüdür. Amaç, ihracatçımızın işini kolaylaştırmak, Dünya ve Avrupa pazarlarına erişimini hızlandırmaktır. Bu doğrultuda atılan her adım, ülkemizin dış ticaret ekosistemine kalıcı değer kazandırmaya devam etmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatçımızın dış pazarlara ulaşımını kolaylaştıracak bu gibi adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."