Dünyaca ünlü Türk dron üreticisi yeni platformunu ilk kez tanıttı

Dünya harp tarihinin son yıllardaki en önemli kırılmalarından biri patlayıcı entegre edilmiş dronların sahada çok etkin şekilde kullanılabilmesi oldu… Özellikle Rusya-Ukrayna savaşıyla yeni bir boyut kazanan bu yaklaşım elbette kısa sürede dünyanın dört bir yanına dağıldı.

Türkiye, sahip olduğu gelişmiş İHA-SİHA teknolojilerini bir süre sonra kamikaze dron alanına da aktarmayı başardı. Bu noktada küresel anlamda adından söz ettiren firmalardan birinin ülkemizden çıkması da elbette işin bir başka güzel boyutu oldu.

Skydagger kısa bir süre önce kuruldu. Ancak bugün itibariyle Türkiye dahil 15 ülkede kullanılıyor.

[Skydagger, her biri farklı kabiliyette çeşitli FPV kamikaze dronları başarıyla üretiyor.]

Dünyanın en gelişmiş entegre FPV dronlarından biri

Skydagger’in diğer markalardan en önemli farklarından biri ‘entegre cihazlar’ satmaları… Tek başına dron ya da tek başına mühimmat satmıyorlar. Onları birbiriyle özel şekilde birleştiren bir reçeteleri var. Mühimmatla dronun haberleşmesini sağlıyor ve böylece güvenilir sistemler üretiyorlar.

Konuya yabancı olanlar için en genel haliyle şöyle ifade edelim… Aslında bu tür patlayıcı yüklü ürünlerle ilgili en temel sorunlardan biri depolama. Çünkü en ufak bir hata ya da aksaklık telafisi çok zor olaylara neden olabiliyor. Haliyle ülkeler patlayıcıların güvenliği meselesini listenin ilk sırasına yazıyor.

Tam da burada Skydagger’in Türk mühendisleri tarafından geliştirilen sistem devreye giriyor. Ürünlerdeki patlayıcıların aktif hale gelmesi için üç ayrı aşama gerekiyor. Önce cihazın çalışması bekleniyor. Cihaz sağlıklı şekilde çalıştığında patlayıcıdaki ilk emniyetin kilidi açılıyor. Daha sonra dronun 15 metre yüksekliğe çıkması bekleniyor. Bu mesafeye ulaşıldığında ikinci emniyet kilidi de açılıyor. Son olarak kumanda üzerinden cihaz aktif ediliyor. Ve böylece üçüncü emniyet de açılmış oluyor. Ancak bu üç güvenlik aşamasını geçtikten sonra dronu istediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. Burada çok temel haliyle anlattığımız bu sistemi aslında dünyada yapabilen ülke sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor.

Skydagger az önce bahsettiğimiz son derece gelişmiş ürünler için kendi fabrikasını kullanıyor. Dron, batarya, mühimmat, motor, fiber optik ve gerekli diğer parçalar şirketin kendi tesislerinde üretiliyor. Bu tür ürünleri kısa zamanda çoklu adetlerde üretebilmeniz şart. İkinci hedef de bununla ilgili.

Skydagger’in ürettiği ve tamamen askeri standartlarda üretilen şimdilik 5 ayrı platform var. Hepsinin sahaya yansıması farklı. Çünkü her biri özel olarak geliştirildi. Ancak ortak noktaları son derece kolay üretilmeleri, nispeten ucuz olmaları ve istediğiniz her yerden kolayca kaldırılabilmeleri.

[İlk kez Mali'de sergilenen mini model özellikle nokta operasyonlar için biçilmiş kaftan.]

Skydagger ürünlerini engelleyebilmek neredeyse imkansız

Başta da belirttiğimiz üzere FPV dron harp sahasındaki dengeleri kısa sürede kökünden sarstı. Milyonlarca dolar değerinde savaş uçakları, helikopterler, tanklar ve hatta en gelişmiş hava savunma sistemleri çok ucuza mal edilebilen kamikaze dronların kurbanı oldu.

Bu durum doğal olarak bu teknolojilere karşı yeni bir koruma kalkanı geliştirilmesinin de önünü açtı. Kimi ülke elektronik olarak dronları engellemeye çalıştı kimisi doğrudan vurmak istedi. Kimisi de lazer silahlarına güvendi. Ancak gelinen noktada gelişmiş dronları durdurabilmek yine de kolay değil.

Skydagger imzalı ürünler burada da rakiplerinden ayrılıyor. Optik kablolu modeller 15-20 km kadar gidebiliyor. İletişim kabloyla sağlandığı için elektronik bir müdahale söz konusu olmuyor. Düşmanın sizi doğrudan vurarak düşürmek dışında bir seçeneği bulunmuyor.

Frekansla çalışan modeller içinse durum daha farklı. Siz düşmana doğru ilerlemeye çalışırken o da sizin dronun frekansını tespit etmeye çabalıyor. Çünkü frekansı tespit edilen dronlara müdahale etmek çok kolay oluyor. Skydagger ise havada sürekli frekans değiştiriyor. Düşman o frekansı bulsa bile harekete geçene kadar frekans bir kez daha değişmiş oluyor. Testlerde Skydagger ürünleri için ‘tespit edebilsek dahi indiremiyoruz’ notu düşülmesinin altında işte bu teknoloji yatıyor.

[Skydagger'in ilk kez sergilediği bir diğer ürün de 15 Plus modeli oldu.]

İlk kez Mali’de kamuoyuna tanıtılan Türk dronları

Mali’nin başkenti Bamako’da devam eden ve bugüne kadar Afrika’da düzenlenen en büyük savunma sanayii organizasyonu olan BAMEX’te Skydagger’in ürünleri de ziyaretçilerle buluştu.

İlk kez Mali’de dünya kamuoyuna tanıtılan iki ürünse yakın gelecekte adını sıkça duyuracağa benziyor. Bunlardan ilki 500 gram anti personel mühimmat taşıyor. Yaklaşık 10 dakika havada kalıyor ve 5 kilometre menzile sahip. Temel olarak şehir içi gibi çok kalabalık yerlerde nokta atış yapabilmenizin önünü açıyor.

Diğer platform ise 10 kilogram mühimmat taşıyabilen, 10 km uzağa gidebilen ve içerisinde 7700 bilye taşıyan model. Dünyanın kendi sınıfında açık ara en iyilerinden biri. Patlama sonrasında 50 metre çapındaki bir alanda çok büyük hasar oluşturuyor.

Harp sahasının nispeten yeni ama son derece etkili bu yeni teknolojisinde Türkiye küresel anlamda en üst sıralara konumlanmak istiyor. Ve Skydagger, Ankara’nın bu planlarında başrol oyuncularından biri olacağa benziyor…