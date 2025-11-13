Çok Bulutlu 12.2ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 13.11.2025 10:00

Türk savunma sanayii Afrika’da yeni bir sayfa açtı

Afrika’da bugüne kadar düzenlenen en büyük savunma sanayii organizasyonu olma özelliğini taşıyan BAMEX 2025 fuarı Mali’de başladı. Çok sayıda ülkeden üst düzey heyetin yer aldığı etkinlikte Türk savunma sanayii şirketleri sundukları kabiliyetlerle göz doldurdu. Yoğun ilgi nedeniyle fuarın önümüzdeki yıllarda da düzenleneceği öğrenildi.

Sertaç Aksan
Sertaç Aksan
Muhabir

Mali’nin başkenti Bamako’nun ev sahipliğinde düzenlenen BAMEX 2025 Savunma Sanayii Fuarı çok geniş bir katılımla başladı. İlk kez düzenlenen etkinlik sadece Türk savunma sanayii firmalarına ev sahipliği yaptı. Afrika’nın dört bir yanından gelen üst düzey heyetler, Türk mühendislerce geliştirilen sistemleri çok daha yakından görme imkanı buldu.

BAMEX Yönetim Kurulu Başkanı Harun Saraç, Afrika ülkelerinden 35’in üzerinde üst düzey heyetin ve çok sayıda özel ziyaretçinin yer aldığı etkinliğin Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında yeni bir dönem başlatacağı görüşünde.

“Ürünler arazide bizzat denenecek”

Mali’deki etkinliğin bugüne kadar Afrika’da düzenlenen en büyük savunma sanayii organizasyonu olduğunun altını çizen Saraç, Türk firmaların bölgedeki muhataplarıyla çok daha sağlıklı ve güçlü bir ilişki kurabilmeleri için böyle bir işe imza attıklarını söyledi.

Normalde bu tür fuarların kapalı bir ortamda yan yana dizilen stantlarda sergilenen ürünlerle sınırlı kaldığını anlatan Saraç, BAMEX’in en büyük farkının tam da bu noktada ortaya çıktığını belirtti.

Etkinliğin ilk iki gününde fuar alanı ziyareti olduğunu hatırlatan Saraç, “Son iki günde ise ziyaretçilerimiz ‘Demo Day’ dediğimiz etkinliğe katılacak. Bu kapsamda özel bir arazide Türk savunma sanayii firmaları tüm hünerlerini sergileyecek. İlk iki gün ürünle ilgili bilgi alan karar vericiler, sonraki iki günde söz konusu ürünlerin saha performansını doğrudan gözlemleyebilme imkanı bulacak. Ülkelerin temsilcileri ateşli silahları, radarları, dronları ya da sınır güvenlik sistemlerini deneyip son kararı kendileri verebilecek.” bilgisini paylaştı.

Mali'nin güvenlik güçleri Türk savunma sanayii ürünlerine yoğun ilgi gösterdi.[Mali'nin güvenlik güçleri Türk savunma sanayii ürünlerine yoğun ilgi gösterdi.]

“Türkiye’nin Afrika politikası kazan-kazan üzerine kurulu”

BAMEX Yönetim Kurulu Başkanı Harun Saraç, amaçlarının Türk Savunma Sanayii’ni Afrika’da daha güçlü kılmak olduğunun da altını çizdi. Fuara farklı ülkelerden devlet başkanı, başbakan, savunma bakanı ve karar alma yetkisine sahip üst düzey isimlerin katıldığını anımsatan Saraç, sözlerini şöyle tamamladı:

“Türkiye’nin Afrika’daki temel yaklaşımı kazan-kazan ilkesi üzerine kurulu. Bugün Afrika’da herhangi bir ülkenin savunma sanayiinde neye ihtiyacı varsa Türkiye bunu sağlayabilecek bir konuma kavuştu. BAMEX ile bu yetkinliğimizi daha doğru kullanabilmeyi hedefliyoruz.

Her ne kadar bu yıl sadece Türk şirketleri katılacak şekilde düzenlediysek de çok ciddi taleple karşılaştık. Afrika’dan Orta Doğu’ya Avrupa’dan Uzak Doğu’ya kadar çok farklı bölgelerden ‘biz de katılmak istiyoruz’ dediler. Bu nedenle BAMEX’i gelecek yıl çok daha geniş katılımlı bir şekilde düzenleme kararı aldık. Ümidimiz önümüzdeki seneyle birlikte BAMEX’in dünya genelinde adından söz ettiren geleneksel bir savunma sanayii organizasyonuna dönüşebilmesi.”

