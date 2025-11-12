Açık 8.1ºC Ankara
Gündem
TRT Haber-AA-İHA 12.11.2025 21:41

Şehidimiz İlker Aykut'un babası: Allah bana bunu söyletti, 3 gün sonra evladım şehit oldu

Şehit İlker Aykut'un babası Ünal Aykut, "Bir ninemizi haberci arkadaş mezarlığa götürüyor. Evladı şehit. Ona yazdım. 'Anacığım başın sağ olsun, Allah mekanını cennet etsin ve nurlar içerisinde yatsın.' Allah bana bunu söyletti, 3 gün sonra benim evladım şehit oldu" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da şehit babasını arayarak taziyelerini iletti.

Şehidimiz İlker Aykut'un babası: Allah bana bunu söyletti, 3 gün sonra evladım şehit oldu

Askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşayan ailesini çok sayıda kişi ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Taziyeleri kabul edenlerden baba Ünal Aykut, zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Ünal Aykut, oğluyla Azerbaycan'a göreve gitmeden önce telefonla görüştüğünü belirterek, oğlunun dış göreve ilk defa gittiğini söyledi.

Şehit haberini almadan bir gün önce oğluyla telefonda görüştüğünü ve annesinin rahatsız olduğunu ilettiğini aktaran Aykut, "Sabah kalktık, illa o bizi arardı, aramadı. Biz de nasıl olsa gelecek diye rahattık. Sonra şehit haberi geldi" dedi.

Düşen askeri kargo uçağında 20 askerimiz şehit oldu
Düşen askeri kargo uçağında 20 askerimiz şehit oldu

"Çok ağır bir şey, Allah kimsenin başına vermesin ama bunlar olmadan memleket olmaz"

Oğlunun bulunduğu uçağın düştüğünü kardeşinden öğrendiğini anlatan Aykut, şunları aktardı:

"Kardeşim beni aradı. 'Azerbaycan'da uçak düşmüş.' dedi. Bekledik, akşam üzeri kara haber geldi. Benim oğlum, Ahmet'in, Mehmet'in oğlu olur. Birileri bu işle mücadele edecek. Etmezse, vatanımız olmaz. Bizim gibi binlerce şehit ailesi var. Hepsinin gözlerinden öperim. Çok ağır bir şey. Allah kimsenin başına vermesin ama bunlar olmadan memleket olmaz. Vatan yaşasın istiyorsak bazılarımızın evlatları böyle gidecek. Ama geçen bir röportajda gördüm. Bir ninemizi haberci arkadaş mezarlığa götürüyor. Evladı şehit. Ona yazdım. 'Anacığım başın sağ olsun, Allah mekanını cennet etsin ve nurlar içerisinde yatsın.' Allah bana bunu söyletti, 3 gün sonra benim evladım şehit oldu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muratlı ilçesinde yaşayan şehit Hava Astsubay İlker Aykut'un babası Ünal Aykut ile telefonda görüştü.

Şehit babasına AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aykut ailesine sabır ve metanet dileyerek, `Başınız sağolsun. Bütün aileye başsağlığı dilerim. Onlar şehitler safında Peygamberimize komşu. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah` dedi. Şehit babası ise, `Vatanımız sağ olsun` dedi.

OKUMA LİSTESİ