Açık 9.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 12.11.2025 19:35

2025 Süper Kupa finalinin yeri ve zamanı belli oldu

TFF, 2025 Süper Kupa finalinin 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını açıkladı.

2025 Süper Kupa finalinin yeri ve zamanı belli oldu

Federasyondan yapılan açıklamaya göre TFF Yönetim Kurulu, dün yaptığı toplantıda Süper Kupa programını belirledi.

Kupada yarı final karşılaşmaları 5 Ocak 2026 Pazartesi günü Gaziantep Stadı'nda ve 6 Ocak 2026 Salı günü ise Yeni Adana Stadı'nda yapılacak. Organizasyonda final müsabakası ise 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Açıklamada, maçların saatlerinin daha sonra ilan edileceği aktarıldı.

İlk kez 4 takımın katılımıyla düzenlenecek olan Turkcell Süper Kupa'nın yarı finalinde Galatasaray-Trabzonspor ile Fenerbahçe-Samsunspor eşleşmişti.

Eşleşmelerin hangi ilde oynanacağı ise 21 Kasım Cuma günü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kulüplerin de katılacağı kura çekimi sonucunda belirlenecek.

ETİKETLER
Süper Kupa TFF
Sıradaki Haber
DMM'den "Türkiye'nin, Hindistan'daki terör eylemiyle bağlantılı olduğu" iddiasına yalanlama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:40
Şehit babasından yürek burkan sözler: Allah bana bunu söyletti, 3 gün sonra benim evladım şehit oldu
21:13
Kontrolünü kaybeden kamyonet önce ağaca çarptı ardından evin bahçesine girdi
21:07
Şehit babası: Oğlum 'tayin isteyeceğim, sana yakına geleceğim' diyordu gelemedi
20:40
Taş ocağı şantiyesinde göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı
20:14
DSÖ: Gazze'de 900'den fazla kişi tıbbi tahliye beklerken hayatını kaybetti
20:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abacı için taziye mesajı
İsrail'in karanlığa gömdüğü Gazze'de günlük yaşam
İsrail'in karanlığa gömdüğü Gazze'de günlük yaşam
FOTO FOKUS
Şehidimizin babası Mehmet Özcan: En büyük tesellim şehit babası olmam
Şehidimizin babası Mehmet Özcan: En büyük tesellim şehit babası olmam
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ