DMM'den "Türkiye'nin, Hindistan'daki terör eylemiyle bağlantılı olduğu" iddiasına yalanlama

Gündem
AA 12.11.2025 19:04

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türkiye'nin, Hindistan'daki terör eylemiyle bağlantılı olduğu" iddiasını yalanladı.

DMM'den yapılan açıklamada, Hindistan'da yayın yapan bazı medya kuruluşlarında, "Türkiye'nin Hindistan'daki terör eylemleriyle bağlantılı olduğu, terör gruplarına lojistik, diplomatik ve finansal destek sağladığı" yönünde yayınlar yapıldığı belirtildi.

"Yapılan maksatlı yayınlar, iki ülke ilişkilerini zedelemeyi amaçlayan kötü niyetli bir dezenformasyon kampanyasının parçasıdır" görüşüne yer verilen açıklamada, "Türkiye, her türlü terör eylemini nerede ve kim tarafından gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin kesin bir biçimde reddetmekte, uluslararası toplumla iş birliği içinde terörle mücadelede öncü bir ülke konumunda yer almaktadır" denildi.

Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Terörle Mücadele Küresel Stratejisi'ne aktif katkı sağladığına, NATO'nun terörle mücadele politikalarının şekillenmesinde de etkin rol üstlendiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'nin Hindistan'a veya herhangi bir başka ülkeye yönelik 'radikalleşme faaliyetinde bulunduğu' iddiası, tamamen dezenformasyon amaçlıdır ve hiçbir somut dayanağı bulunmamaktadır. Türkiye'yi hedef alan bu tür asılsız ve manipülatif haberler, ülkemizin uluslararası barış, güvenlik ve istikrara yaptığı katkıları gölgelemeye yönelik çabalardır. Kamuoyunun bu tür dezenformasyon içerikli iddialara itibar etmemesi önemle rica olunur."

ETİKETLER
Dezenformasyon Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Hindistan İletişim Başkanlığı
