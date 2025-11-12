Parçalı Bulutlu 11.9ºC Ankara
Gündem
TRT Haber-AA 12.11.2025 18:51

Bakan Fidan: Gazze, Filistin'in bir parçasıdır, öyle kalmalı ve öyle muamele görmeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önümüzdeki günlerde Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Gazze Konferansı'na katkı sunacaklarını belirterek, "Gazze, Filistin'in bir parçasıdır, öyle kalmalı ve uluslararası toplum tarafından da öyle muamele görmelidir" diye konuştu.

Bakan Fidan: Gazze, Filistin'in bir parçasıdır, öyle kalmalı ve öyle muamele görmeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Fidan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ile Mısır ilişkilerinde önemli aşama kaydettik. Mısır ile askeri alanlarda da iş birliğimiz artmakta. Ticaret hacmimizi 15 milyar dolara çıkarmaya çalışıyoruz.

Gazze'nin yönetimi için yasal ve siyasi çerçeve belirlenmelidir. Bugün Gazze'ye ulaştırılacak bir yardım gemimiz Mersin'den El Ariş Limanı'na hareket etti. Önümüzdeki günlerde Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Gazze Konferansı'na katkımızı sunacağız. Hamas ateşkesin kalıcı olması yönünde yapıcı adımlar atma iradesine sahip olduğunu göstermekte, aynı anlayışın İsrail tarafında da olması gerekmektedir. Gazze, Filistin'in bir parçasıdır, öyle kalmalı ve uluslararası toplum tarafından da öyle muamele görmelidir. 

Gazze ateşkesinde sorunlar aşılmalı. ABD'de ülkeyi ve bölgeyi ilgilendiren konularda görüşlerimizi ilettik. Çatışmaların durması için Mısır ile Ortak Temas Grubu olarak yoğun çalışıyoruz." 

Ayrıntılar geliyor...

Filistin Devleti Gazze Hakan Fidan Mısır
