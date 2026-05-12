AA 12.05.2026 03:27

Nijerya'da Lassa ateşi nedeniyle ölenlerin sayısı 190'a yükseldi

Nijerya'da, hayvandan insana geçen Lassa ateşi hastalığı nedeniyle bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısı 190'a çıktı.

Nijerya'da Lassa ateşi nedeniyle ölenlerin sayısı 190'a yükseldi
[Fotoğraf: Arşiv]

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkenin farklı eyaletlerinde Lassa ateşi salgınının yayılmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede ocaktan bu yana Lassa ateşi hastalığı nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 190'a yükseldiği kaydedildi.

Ülkede Lassa salgınına bağlı ölüm oranının artmaya devam ettiği bildirilen açıklamada, vaka ölüm oranının geçen yılın aynı döneminde kaydedilen yüzde 19,1'e kıyasla yüzde 25,2'ye yükseldiği ifade edildi.

Açıklamaya göre, raporlama haftasında yeni teyit edilen vaka sayısı azalmış olmasına rağmen, vakaların geç bildirilmesi, sağlık hizmetlerine yeterince başvurulmaması ve sağlık çalışanları arasında görülen enfeksiyonlara ilişkin endişeler sürüyor.

Geçen yıl 190 kişi yaşamını yitirmişti

Lassa virüsü nedeniyle ülke genelinde 2025'te 190 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine, Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri yönünde uyarıyor.

