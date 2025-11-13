MKE’den Afrika çıkarması: Yeni sözleşmeler yolda

Türkiye’nin Afrika ülkeleriyle yürüttüğü savunma sanayii iş birliği yakın gelecekte adını çok daha sık duyuracağa benziyor… Mali’nin başkenti Bamako’da düzenlenen BAMEX 2025 Savunma Sanayii Fuarı aslında yakın geleceğe dair önemli ipuçları veriyor. Afrika genelinden çok sayıda ülkenin karar alıcı heyetleri Türk firmaların ürünlerini yakından inceliyor, ilgili kişilerden bilgi alıyor ve belki de yeni müjdelerin tohumları burada ekiliyor.

Türk savunma sanayiinin en önemli kuruluşlarından biri olan Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) de Bamako’daki fuarın en uğrak noktalarından biri oldu.

[MKE'nin Afrika ülkeleriyle ilişkiler yakın gelecekte çok daha büyük hacimlere ulaşacak.]

“Dünya genelinde devam eden 11 ayrı projemiz var”

MKE Yurtdışı Pazarlama ve Satış Direktörü Ali Hakan Şafak, aslında herkesin son dönemlerde işaret ettiği bir gerçeği vurgulayarak başlıyor anlatmaya… Harp sahasında konvansiyonel silah ve mühimmatların yakın geçmişe kıyasla çok daha önemli bir hale geldiğini söylüyor.

Elbette artan önemle birlikte gözlerin çevrildiği yer ‘üretim kapasitesi’ oluyor. MKE Direktörü Şafak tam da bu noktada kapasite artırımı için ciddi yatırımlar yaptıklarına dikkat çekiyor.

Sadece ürün talebinin değil üretim kabiliyeti kazanma isteğinin de giderek arttığı bilgisini veriyor Şafak ve bu kapsamda MKE olarak dünya genelinde devam eden 11 ayrı projeyi yönettiklerinden bahsediyor.

“Tecrübelerimizi Afrika’ya aktarmaya hazırız”

Mali’de etkinlik elbette madalyonun Afrika yüzünü çevirmemize vesile oluyor. MKE Yurtdışı Pazarlama ve Satış Direktörü Ali Hakan Şafak, Afrika’da bugüne kadar 23 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerinin altını çiziyor.

Aynı zamanda son yıllarda Afrika’daki bazı ülkelerde mühimmat üretim tesisi kurulumu için sözleşmeler imzaladıklarını da anlatıyor Şafak ve şöyle devam ediyor:

“Şunu çok net şekilde söyleyelim biz bu işi Batılı ülkelerden daha iyi yapıyoruz. Sadece Afrika özelinde değil Avrupa’dan ya da dünyanın çok farklı bölgelerinden bizden teknoloji transferi talep eden ülkeler var. Avrupa ülkeleri de bizimle iş birliği yapmak istiyor.

Afrika özelinde Türk Savunma Sanayii’ne ciddi bir güven var. Biz de MKE olarak bu süreçte tecrübelerimizi Afrika ülkelerine aktarmaya yönelik iş geliştirme faaliyetleri yürütüyoruz.

MKE’nin ürünleri dünyanın dört bir yanından yoğun ilgi görüyor. Yakın gelecekte bizden hem yeni üretim kabiliyetleri kazanımı hem yeni ürünler hem de farklı noktalara ihracat başarısına dair önemli müjdeler duyacaksınız.”