Dünya
AA 17.12.2025 22:46

BM: Gazze'de son yağışlardan yaklaşık 55 bin aile etkilendi, barınaklar hasar gördü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Gazze'deki son yağışlardan yaklaşık 55 bin ailenin etkilendiğini, barınaklarının fırtınadan hasar gördüğünü belirtti.

Haq, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) raporları doğrultusunda, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili güncel bilgileri paylaştı.

Haq, "OCHA, Gazze genelinde son yağışlardan şimdiye kadar yaklaşık 55 bin ailenin etkilendiğini, eşyalarının ve barınaklarının fırtınada hasar gördüğünü veya yıkıldığını tahmin ediyor." dedi.

Yağmur ve fırtına nedeniyle Gazze'de düzinelerce çocuk dostu alanın da hasara uğradığını belirten Haq, bu durumun çocuk koruma ile ilgili faaliyetleri aksattığını ve bu aksamanın Gazze genelinde yaklaşık 30 bin çocuğu etkilediğini söyledi.

Haq, OCHA'nın, devam eden engellerin, insani yardım kuruluşlarının müdahale çalışmalarını daha hızlı genişletme çabalarını engellemeyi sürdürdüğüne ilişkin uyarısına da yer verdi.

Gazze'de son günlerdeki şiddetli yağışlar, İsrail ordusunun ağır bombardımanları sonucu harabeye dönen bölgedeki yaşam şartlarını daha da ağırlaştırmış, derme çatma malzemelerden yapılmış çadırların su altında kalmasına yol açmıştı.

Şiddetli yağışlar, Gazze'nin bazı bölgelerinde, İsrail'in saldırıları döneminde hasar görmüş şehir altyapısındaki sorunları daha görünür hale getirmiş, birçok kanalizasyon boru hattı ve pompa istasyonu çalışmaz hale gelmişti.

Birleşmiş Milletler İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
